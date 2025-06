Los Angeles FC - Flmanego to mecz lidera grupy D z outsiderem. Brazylijczycy powalczą o trzecie zwycięstwo na Klubowych Mistrzostwach Świata. Sprawdź gdzie znaleźć transmisję.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Flamengo

Los Angeles FC – Flamengo: gdzie obejrzeć?

Los Angeles FC jest już pewne tego, że nie zagra w fazie play-off na Klubowych Mistrzostwach Świata. W każdym razie przedstawiciel MLS ma zamiar z honorem pożegnać się z turniejem, licząc na premierowe zwycięstwo.

Flamengo to z kolei ekipa, która pewnym krokiem zapewniła sobie awans do fazy pucharowej. Brazylijczycy w dwóch starciach grupy D wygrali, mając aktualnie cześć oczek na koncie. W pokonanym polu zostawili Chelsea (3:1) oraz Esperance Tunis (2:0). Do kolejnej batalii podejdą jako faworyt.

Los Angeles FC – Flamengo: transmisja za darmo

Spotkanie Los Angeles FC – Flamengo rozegrane zostanie w środę (25 czerwca) o godzinie 3:00 w nocy czasu polskiego. Z meczu dostępna będzie transmisja ZA DARMO na platformie Superbet TV. Aby uzyskać dostęp należy założyć konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Warto także wspomnieć, że minimalna kwota wpłaty w Superbet to 2 zł. Z kolei wpłacając 20 zł można odblokować atrakcyjny pakiet powitalny.

Los Angeles FC – Flamengo: transmisja online

Mecze Klubowych Mistrzostw Świata można online oglądać na platformie DAZN. Mecz Los Angeles FC – Flamengo nie jest w tym przypadku wyjątkiem.

Los Angeles FC – Flamengo: kto wygra?

Jak zakończy spotkanie? wygraną Los Angeles FC

wygraną Flamengo

remisem wygraną Los Angeles FC

wygraną Flamengo

remisem 0 Votes

Los Angeles FC – Flamengo, kursy bukmacherów

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo ma ekipa z Brazylii. Typ na wygrana Flamengo oszacowano na 1.80. Remis kształtuje się w wysokości 4.00. Z kolei rozwiązanie ze zwycięstwem Los Angeles FC wyceniono na 4.60 i to najmniej realny scenariusz według bukmacherów.

Los Angeles FC Flamengo 4.60 4.00 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 24 czerwca 2025 10:40 .

Kiedy odbędzie się mecz Los Angeles FC – Flamengo? Spotkanie Los Angeles FC – Flamengo odbędzie się w z wtorku na środę (24 czerwca) o godzinie 03:00. Gdzie obejrzeć mecz Los Angeles FC – Flamengo? Spotkanie Los Angeles FC – Flamengo będzie transmitowane w usłudze Superbet TV z kodem GOAL oraz na platformie DAZN.

