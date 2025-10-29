FC Lorient – Paris Saint-Germain: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.10.2025)

17:05, 29. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Paris Saint-Germain w środę zagra na wyjeździe z FC Lorient. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Bradley Barcola
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola
Lorient – PSG, gdzie oglądać?

W środę zostanie rozegranych kilka spotkań w ramach 10. kolejki rozgrywek Ligue 1. Tego dnia zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe z FC Lorient. Drużyna Luisa Enrique przystąpi do tego meczu po pokonaniu Stade Brest (3:0).

FC Lorient natomiast chciałoby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie. Gospodarze środowego pojedynku okazali się bowiem gorsi od Angers (0:2). W środę PSG będzie zdecydowanym faworytem, ale drużyna Oliviera Pantaloniego spróbuje sprawić niespodziankę.

Lorient – PSG, transmisja w TV

Spotkanie FC Lorient – Paris Saint-Germain będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 4.

Lorient – PSG, transmisja online

Nadchodząca rywalizację możesz również obejrzeć w internecie. Mecz będzie transmitowany na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.

Lorient – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Lorient
  • remisem
  • wygraną PSG
  • wygraną Lorient 7%
  • remisem 0%
  • wygraną PSG 93%

14+ Votes

Lorient – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.27. W przypadku zwycięstwa Lorient sięga natomiast aż 10.0.

Lorient
Paris Saint-Germain
11.0
6.75
1.25
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2025 11:37.
Gdzie oglądać mecz Lorient – PSG?

Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 4, a także na stronie internetowej elevensports.pl i w usłudze Betclic TV.

Kiedy odbędzie się mecz Lorient – PSG?

Mecz odbędzie się już w środę (29 października) o godzinie 19:00.

