Lorient – PSG, gdzie oglądać?
W środę zostanie rozegranych kilka spotkań w ramach 10. kolejki rozgrywek Ligue 1. Tego dnia zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe z FC Lorient. Drużyna Luisa Enrique przystąpi do tego meczu po pokonaniu Stade Brest (3:0).
FC Lorient natomiast chciałoby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie. Gospodarze środowego pojedynku okazali się bowiem gorsi od Angers (0:2). W środę PSG będzie zdecydowanym faworytem, ale drużyna Oliviera Pantaloniego spróbuje sprawić niespodziankę.
Lorient – PSG, transmisja w TV
Spotkanie FC Lorient – Paris Saint-Germain będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 4.
Lorient – PSG, transmisja online
Nadchodząca rywalizację możesz również obejrzeć w internecie. Mecz będzie transmitowany na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.
Lorient – PSG, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Lorient 7%
- remisem 0%
- wygraną PSG 93%
14+ Votes
Lorient – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.27. W przypadku zwycięstwa Lorient sięga natomiast aż 10.0.
Mecz odbędzie się już w środę (29 października) o godzinie 19:00.
