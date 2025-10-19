Liverpool FC

Liverpool – Manchester United, gdzie oglądać?
W 8. kolejce rozgrywek Premier League zobaczymy rywalizację, która ekscytuje fanów angielskiego futbolu od dobrych kilkudziesięciu lat. Liverpool podejmie Manchester United w starciu określanym często mianem bitwy o Anglię. W niej większe szanse na sukces ma mistrz Anglii. Kwestię zwycięstwa gospodarzy komplikuje ich seria trzech kolejnych porażek. Na wykorzystanie kryzysu rywala do zdobycia Anfield liczą zaś przyjezdni z Manchesteru. Gdzie oglądać ten mecz?
Liverpool – Manchester United, transmisja w TV
Spotkanie Liverpool – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Adam Szala.
Liverpool – Manchester United, transmisja online
Mecz 8. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Liverpool – Manchester United, kto wygra?
Liverpool – Manchester United, kursy bukmacherskie
Faworytem bukmacherów jest Liverpool, którego potencjalne zwycięstwo wyceniono współczynnikiem 1.63. Kurs na remis to zaś 4.30. Jeżeli uważasz, że w niedzielę z trzech punktów cieszył się będzie Manchester United, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie 5.10.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (19 października) o godzinie 17:30.
