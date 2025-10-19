Liverpool – Manchester United: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (19 października) hit 8. kolejki Premier League.

Liverpool – Manchester United, gdzie oglądać?

W 8. kolejce rozgrywek Premier League zobaczymy rywalizację, która ekscytuje fanów angielskiego futbolu od dobrych kilkudziesięciu lat. Liverpool podejmie Manchester United w starciu określanym często mianem bitwy o Anglię. W niej większe szanse na sukces ma mistrz Anglii. Kwestię zwycięstwa gospodarzy komplikuje ich seria trzech kolejnych porażek. Na wykorzystanie kryzysu rywala do zdobycia Anfield liczą zaś przyjezdni z Manchesteru. Gdzie oglądać ten mecz?

Liverpool – Manchester United, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Adam Szala.

Liverpool – Manchester United, transmisja online

Mecz 8. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Liverpool – Manchester United, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest Liverpool, którego potencjalne zwycięstwo wyceniono współczynnikiem 1.63. Kurs na remis to zaś 4.30. Jeżeli uważasz, że w niedzielę z trzech punktów cieszył się będzie Manchester United, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie 5.10.

Liverpool FC Manchester United 1.63 4.30 5.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 15:14 .

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Manchester United? Starcie Liverpool – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Manchester United? Mecz odbędzie się już w niedzielę (19 października) o godzinie 17:30.

