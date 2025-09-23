Liverpool FC - Southampton FC transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać wtorkowy mecz EFL Cup z udziałem mistrza Anglii.

PressFocus Na zdjęciu: Wataru Endo

Liverpool – Southampton: gdzie obejrzeć za darmo?

Mecz Liverpool – Southampton odbędzie się w ramach 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Po rejestracji z kodem GOAL wystarczy zagrać dowolny zakład za minimalną stawkę, a następnie przejść do sekcji zakładów na żywo. Tam znajdziesz transmisje wszystkich spotkań EFL Cup.

Na Anfield Road czeka nas starcie drużyn z dwóch zupełnie różnych biegunów. Liverpool pretenduje do wygrania tego trofeum, co zdarzyło się po raz ostatni w sezonie 2023/2024. Najpierw trzeba uporać się jednak ze spadkowiczem z Premier League, czyli Southampton. W teorii Arne Slot i spółka nie powinni mieć problemów na tym etapie rozgrywek.

Jak oglądać mecz Liverpool – Southampton w STS TV?

Mecz będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link), Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Liverpool – Southampton.

Liverpool – Southampton: transmisja w TV

Mecz Liverpool – Southampton nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Żadna ze stacji nie zapewniła sobie praw do transmisji spotkań Pucharu Ligi Angielskiej w sezonie 2025/2026.

Liverpool – Southampton: stream online

Spotkanie Liverpool kontra Southampton obejrzysz w formie streamu online w STS TV. Ten bukmacher oferuje transmisje w wysokiej jakości po spełnieniu wyżej opisanych warunków.

Gdzie obejrzeć spotkanie Liverpool – Southampton? Spotkanie Liverpool – Southampton rozpocznie się we wtorek (23 września) o godzinie 21:00. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Southampton? Mecz Liverpool – Southampton nie będzie dostępny w standardowej telewizji. Transmisję przeprowadzi usługa STS TV.

