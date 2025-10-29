Liverpool – Crystal Palace: gdzie obejrzeć za darmo?
W 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej zobaczymy kilka interesujących pojedynków. Oczy większości kibiców mogą być jednak zwrócone na Anfield. To tam dojdzie do konfrontacji, którą w sezonie 2025/2026 oglądaliśmy już kilkukrotnie. Liverpool spróbuje pokonać Crystal Palace po raz pierwszy od września 2021 roku. Taka seria bez zwycięstwa może budzić w drużynie gości optymizm i poczucie, że sensacyjne rozstrzygnięcie nie jest wykluczone. Gdzie oglądać to spotkanie?
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak oglądać mecz Liverpool – Crystal Palace w STS TV?
Mecz będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:
- Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link),
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł.
- Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Liverpool – Crystal Palace.
Liverpool – Crystal Palace: transmisja w TV
Mecz Liverpool – Crystal Palace nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Żadna ze stacji nie zapewniła sobie praw do transmisji spotkań Pucharu Ligi Angielskiej w sezonie 2025/2026.
Liverpool – Crystal Palace: transmisja online
Spotkanie Liverpool – Crystal Palace obejrzysz w formie streamu online w STS TV. Ten bukmacher oferuje transmisje w wysokiej jakości po spełnieniu wyżej opisanych warunków.
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Liverpoolu 67%
- Remis 0%
- Wygrana Crystal Palace 33%
6+ Votes
Liverpool – Crystal Palace, kursy bukmacherskie
Piłkarze Liverpoolu nie imponują formą, ale to oni zdaniem bukmacherskich analityków powinni zameldować się w kolejnej rundzie. Kurs na takie zdarzenie to 1.63. Jeżeli uważasz, że w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej zamelduje się Crystal Palace, współczynnik na taki scenariusz wynosi 4.85.
Spotkanie Liverpool – Crystal Palace rozpocznie się w środę (29 października) o godzinie 20:45.
Mecz Liverpool – Crystal Palace nie będzie dostępny w standardowej telewizji. Transmisję przeprowadzi usługa STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.