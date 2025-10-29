Liverpool - Crystal Palace: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (29 października) mecz 1/8 finału EFL Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Liverpool – Crystal Palace: gdzie obejrzeć za darmo?

W 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej zobaczymy kilka interesujących pojedynków. Oczy większości kibiców mogą być jednak zwrócone na Anfield. To tam dojdzie do konfrontacji, którą w sezonie 2025/2026 oglądaliśmy już kilkukrotnie. Liverpool spróbuje pokonać Crystal Palace po raz pierwszy od września 2021 roku. Taka seria bez zwycięstwa może budzić w drużynie gości optymizm i poczucie, że sensacyjne rozstrzygnięcie nie jest wykluczone. Gdzie oglądać to spotkanie?

Jak oglądać mecz Liverpool – Crystal Palace w STS TV?

Mecz będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link), Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Liverpool – Crystal Palace.

Liverpool – Crystal Palace: transmisja w TV

Mecz Liverpool – Crystal Palace nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Żadna ze stacji nie zapewniła sobie praw do transmisji spotkań Pucharu Ligi Angielskiej w sezonie 2025/2026.

Liverpool – Crystal Palace: transmisja online

Spotkanie Liverpool – Crystal Palace obejrzysz w formie streamu online w STS TV. Ten bukmacher oferuje transmisje w wysokiej jakości po spełnieniu wyżej opisanych warunków.

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Crystal Palace Wygrana Liverpoolu 67%

Remis 0%

Wygrana Crystal Palace 33% 6+ Votes

Liverpool – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Piłkarze Liverpoolu nie imponują formą, ale to oni zdaniem bukmacherskich analityków powinni zameldować się w kolejnej rundzie. Kurs na takie zdarzenie to 1.63. Jeżeli uważasz, że w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej zamelduje się Crystal Palace, współczynnik na taki scenariusz wynosi 4.85.

Liverpool FC Crystal Palace 3.45 3.70 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2025 20:43 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Liverpool – Crystal Palace? Spotkanie Liverpool – Crystal Palace rozpocznie się w środę (29 października) o godzinie 20:45.

