Liverpool - Brighton: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (13 grudnia) mecz 16. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Ryan Gravenberch

Liverpool – Brighton, gdzie oglądać?

W 16. kolejce Premier League będzie można zobaczyć na przykład jak przed własną publicznością poradzi sobie poszukujący formy Liverpool. Tym razem zespół Arne Slota sprawdzi Brighton, któremu zdarzają się w tym sezonie naprzemiennie lepsze i gorsze momenty. Więcej do stracenia w sobotę będą mieli bez wątpienia The Reds. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Liverpool – Brighton

Liverpool – Brighton, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Brighton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Liverpool – Brighton, transmisja online

Mecz 16, kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i Brighton będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Liverpool – Brighton, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpolu

Remis

Wygrana Brighton Wygrana Liverpolu

Remis

Wygrana Brighton 0 Votes

Liverpool – Brighton, kursy bukmacherskie

Liverpool jako aktualny mistrz Anglii cieczy się uznaniem ze strony bukmacherów, którzy wycenili ich triumf kursem 1.72. Wygraną Brighton możesz zagrać po kursie 4.50.

Liverpool FC Brighton 1.72 4.25 4.50 Odds are subject to change. Last updated 13 grudnia 2025 14:23

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Brighton? Starcie Liverpool – Brighton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Brighton? Mecz odbędzie się już w sobotę (13 grudnia) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.