Na godzinę 16:00 w 16. kolejce Premier League zaplanowano dwa mecze. Jednym z dwóch obiektów uwagi tej minimultiligi będzie rywalizacja na Anfield. To tam dziesiąty w tabeli Liverpool podejmie ósme Brighton. Eksperci za faworyta tej potyczki traktują gospodarzy. Za The Reds przemawia bowiem atut własnego boiska i w teorii bardziej jakościowa kadra. Umiejętności trzeba jednak przełożyć na boisko, a tam mogą stać się nieprzewidywalne rzeczy. Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Liverpool – Brighton: ostatnie wyniki

Piłkarze Liverpoolu są niepokonani od 26 listopada, kiedy wyraźnie ulegli PSV Eindhoven w fazie ligowej Ligi Mistrzów (1:4). Dla sympatyków The Reds to jednak dosyć marne pocieszenie, ponieważ graczom Arne Slota daleko do optymalnej dyspozycji. Remisy z Sunderlandem (1:1) i Leeds United (3:3) odebrano bowiem jako rozczarowanie. Wygrana nadeszła dopiero wraz z meczem z Interem w Mediolanie (1:0).

Ze swoich obowiązków przyzwoicie wywiązują się zawodnicy, których trenerem jest Fabian Hurzler. Brighton wystrzega się bowiem serii bez wygrania meczu. Takowa może nadejść dopiero po najbliższym spotkaniu. Popularne Mewy przegrały bowiem minimalnie z Aston Villą (3:4), a następnie zremisowały przed własną publicznością z West Hamem United (1:1).

Liverpool – Brighton: historia

W minionym sezonie kluby te stoczyły ze sobą trzy pojedynki i każdy z nich kończył się różnicą jednego trafienia. W Pucharze Ligi Angielskiej do kolejnej rundy przeszedł Liverpool, który wygrał na wyjeździe 3:2. The Reds byli górą także w pierwszym ligowym pojedynku (2:1). Brighton zrewanżowało się za te porażki dopiero w maju tego roku, kiedy to udało im się wygrać na Amex Stadium 3:2.

Liverpool – Brighton: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przewidują, że Liverpool sprosta wyzwaniu i pokona Brighton przed własną publicznością. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi 1.72. Jeżeli uważasz, że z trzech punktów będą się cieszyć gości, kurs na taki scenariusz wynosi 4.30. Remis wyceniono kursem 3.90.

Liverpool – Brighton: kto wygra?

Liverpool – Brighton: przewidywane składy

Liverpool – Brighton: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Brighton odbędzie się w sobotę (13 grudnia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

