RB Lipsk – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.01.2026)

RB Lipsk podejmie Bayern Monachium w szlagierze 18. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie na Red Bull Arenie rozpocznie się w sobotę (17 stycznia) o godz. 18:30.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

RB Lipsk – Bayern: gdzie oglądać?

RB Lipsk podejmie Bayern Monachium w hitowym spotkaniu 18. kolejki 1. Bundesligi. Bawarczycy są w tym sezonie nie do zatrzymania i pewnym krokiem zmierzają po mistrzostwo Niemiec. Na półmetku rozgrywek liderzy tabeli mają już 11 punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund.

W 17 ligowych meczach piłkarze Bayernu zdobyli aż 66 bramek, a Harry Kane ma na swoim koncie 20 trafień i przewodzi klasyfikacji strzelców. Trzeci w tabeli RB Lipsk zapowiada jednak walkę i spróbuje zaskoczyć faworyta. Warto podkreślić, że podopieczni Ole Wernera pozostają niepokonani na własnym stadionie i będą chcieli przedłużyć imponującą serię.

Kilka dni temu Lipsk bez większych problemów pokonał SC Freiburg (2:0), wracając na zwycięską ścieżkę po dwóch wcześniejszych porażkach. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja meczu RB Lipsk – Bayern Monachium, oraz zapoznaj się z naszą zapowiedzią tego spotkania.

RB Lipsk – Bayern: transmisja w TV

Hit 18. kolejki 1. Bundesligi między RB Lipsk a Bayernem Monachium będzie dostępne na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Pierwszy gwizdek na Red Bull Arenie o godzinie 18:30. Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński skomentują spotkanie.

RB Lipsk – Bayern: stream online

Mecz RB Lipsk – Bayern Monachium będzie także transmitowany w internecie. Starcie obejrzysz na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.

RB Lipsk – Bayern: kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się mecz RB Lipsk – Bayern Monachium? Mecz rozpocznie się w sobotę (17 stycznia) o godzinie 18:30. Gdzie obejrzeć spotkanie RB Lipsk – Bayern Monachium? Spotkanie będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

