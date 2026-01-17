RB Lipsk – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.01.2026)

RB Lipsk – Bayern: gdzie oglądać?
RB Lipsk podejmie Bayern Monachium w hitowym spotkaniu 18. kolejki 1. Bundesligi. Bawarczycy są w tym sezonie nie do zatrzymania i pewnym krokiem zmierzają po mistrzostwo Niemiec. Na półmetku rozgrywek liderzy tabeli mają już 11 punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund.
W 17 ligowych meczach piłkarze Bayernu zdobyli aż 66 bramek, a Harry Kane ma na swoim koncie 20 trafień i przewodzi klasyfikacji strzelców. Trzeci w tabeli RB Lipsk zapowiada jednak walkę i spróbuje zaskoczyć faworyta. Warto podkreślić, że podopieczni Ole Wernera pozostają niepokonani na własnym stadionie i będą chcieli przedłużyć imponującą serię.
Kilka dni temu Lipsk bez większych problemów pokonał SC Freiburg (2:0), wracając na zwycięską ścieżkę po dwóch wcześniejszych porażkach. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja meczu RB Lipsk – Bayern Monachium, oraz zapoznaj się z naszą zapowiedzią tego spotkania.
RB Lipsk – Bayern: transmisja w TV
Hit 18. kolejki 1. Bundesligi między RB Lipsk a Bayernem Monachium będzie dostępne na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Pierwszy gwizdek na Red Bull Arenie o godzinie 18:30. Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński skomentują spotkanie.
RB Lipsk – Bayern: stream online
Mecz RB Lipsk – Bayern Monachium będzie także transmitowany w internecie. Starcie obejrzysz na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz RB Lipsk – Bayern w STS TV?
Mecz RB Lipsk – Bayern możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu RB Lipsk – Bayern zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Mecz rozpocznie się w sobotę (17 stycznia) o godzinie 18:30.
Spotkanie będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.
