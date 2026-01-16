RB Lipsk – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (17.01.2026)

RB Lipsk zagra na własnym boisku przeciwko Bayernowi Monachium w hicie 18. kolejki 1. Bundesligi. Mecz odbędzie się w sobotę (17 stycznia) o godz. 18:30. Gospodarze chcą zatrzymać rozpędzonych mistrzów Niemiec.

dpa picture alliance Na zdjęciu: Harry Kane

RB Lipsk – Bayern: typy bukmacherskie

RB Lipsk zmierzy się na własnym stadionie z Bayernem Monachium w hicie 18. kolejki 1. Bundesligi. Starcie trzeciej z pierwszą drużyną tabeli elektryzuje kibiców niemieckiej ligi. Bawarski gigant pewnie zmierza po drugie z rzędu mistrzostwo Niemiec, jednak sobotnie spotkanie zapowiada się dla lidera na wyjątkowo wymagające.

Lipsk imponuje formą w meczach domowych. W obecnym sezonie ligowym zespół Ole Wernera wygrał siedem spotkań przed własną publicznością i tylko raz musiał uznać wyższość rywala, przegrywając z Bayerem Leverkusen. Defensywa gospodarzy spisuje się bardzo solidnie. Bayern również prezentuje się ofensywnie znakomicie. Piłkarze Vincenta Kompany’ego zdobyli aż 15 bramek w trzech ostatnich spotkaniach. Zapowiada się zatem niezwykle wyrównany pojedynek, w którym gospodarze mogą skutecznie przeciwstawić się liderowi. Mój typ: remis.

RB Lipsk – Bayern: ostatnie wyniki

Piłkarze z Lipska w minionej kolejce pewnie pokonali SC Freiburg (2:0). Obie bramki padły po przerwie, a na listę strzelców wpisali się Willi Orban oraz Brazylijczyk Romulo. Wcześniej zespół Ole Wernera przeplatał lepsze występy słabszymi rezultatami. Przegrał z Bayerem Leverkusen (1:3) i Unionem Berlin (1:3), rozgromił Eintracht Frankfurt (6:0), a także pokonał FC Magdeburg (3:1) w 1/8 finału Pucharu Niemiec.

Bayern Monachium ma za sobą wymagające wyjazdowe spotkanie w Kolonii. Podopieczni Lukasa Kwasnioka postawili trudne warunki i sensacyjnie objęli prowadzenie po golu Lintona Mainy, jednak monachijczycy odwrócili losy meczu i zwyciężyli (3:1). Z ławki wszedł Lennart Karl, który w końcówce spotkania ustalił wynik. Dla 17-letniego zawodnika było to już siódme trafienie we wszystkich rozgrywkach. Na początku nowego roku Bawarczycy rozbili VfL Wolfsburg (8:1). W grudniu natomiast pokonali FC Heidenheim (4:0), zremisowali z FSV Mainz (2:2) oraz ograli Sporting Lizbona (3:1) w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

RB Lipsk – Bayern: historia

Historia spotkań Bayernu z Lipskiem zapowiada kolejne widowisko pełne bramek. Ostatnie bezpośrednie pojedynki tych zespołów w Bundeslidze regularnie dostarczały kibicom wielu emocji i goli. W sierpniu 2025 roku Bawarczycy rozbili ligowego rywala na własnym stadionie (6:0). Kilka miesięcy wcześniej kibice w Lipsku byli świadkami prawdziwego thrillera Mecz zakończył się remisem (3:3) po niezwykle intensywnym widowisku. W grudniu 2024 roku monachijczycy ponownie nie dali szans rywalom, wygrywając (5:1) na Allianz Arenie.

RB Lipsk – Bayern: kursy bukmacherskie

Nie ma żadnego zaskoczenia, iż faworytami sobotniego hitu Bundesligi są piłkarze Bayernu Monachium. Kurs na wygraną mistrza Niemiec wynosi około 1.56. Z kolei zwycięstwo RB Lipsk można obstawić z kursem mniej więcej 4.90, a remis 4.70.

RB Lipsk Remis Bayern Monachium 4.90 4.50 1.56 5.00 4.70 1.56 5.00 4.70 1.56 Odds are subject to change. Last updated 15 stycznia 2026 23:01

RB Lipsk – Bayern: przewidywane składy

RB Lipsk: Gulacsi – Baku, Orban, Lukeba, Raum – Baumgartner, Seiwald, Schlager – Ouedraogo, Romulo, Gomis

Bayern Monachium: Neuer – Laimer, Tah, Min-jae, Ito – Goretzka, Pavlović – Olise, Gnabry, Diaz – Kane

RB Lipsk – Bayern: sonda

RB Lipsk – Bayern: transmisja meczu

Spotkanie między RB Lipsk a Bayernem Monachium w szlagierze 18. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę (17 stycznia) o godzinie 18:30. Rywalizację można śledzić na żywo na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl.

