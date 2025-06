Action Plus Sports Images/Alamy Na zdjęciu: Magda Linette

Linette – Tauson, gdzie obejrzeć?

Przygotowująca się do udziału w Wimbledonie Magda Linette zameldowała się w ćwierćfinale turnieju w Nottingham. Zmierzy się w nim z wyżej notowaną reprezentantką Danii Clarą Tauson. Dla reprezentantki Polski będzie to okazja do rewanżu za porażkę podczas niedawnego French Open. Był to ich jedyny jak do tej pory pojedynek. Transmisja z piątkowego ćwierćfinału będzie dostępna zarówno w TV, jak i drogą internetową.

Linette – Tauson, transmisja w TV

Ćwierćfinałowy mecz Linette – Tauson odbędzie się w piątek (20 czerwca) o godzinie 12:30. W telewizji transmisja meczu przewidziana jest na kanale CANAL+ Sport 2.

Linette – Tauson: transmisja za darmo

Mecz Linette – Tauson można obejrzeć za darmo dzięki transmisji prowadzonej w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp wystarczy spełnić dwa poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Linette – Tauson zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Linette – Tauson, typ kibiców

Linette – Tauson, kursy bukmacherskie

Clara Tauson ma wyższe notowania u bukmacherów przed piątkowym meczem. Kursy na wygraną Linette i jej awans do półfinały oscylują w okolicy 2.50.

Magda Linette Clara Tauson 2.55 1.56 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 20 czerwca 2025 09:28 .

