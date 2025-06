PA Images/Alamy Na zdjęciu: Magda Linette

Linette – Mingge Xu, gdzie obejrzeć?

Magda Linette w ramach przygotowań do Wimbledonu rywalizuje w Nottingham. Polka po pokonaniu Alexandry Eali stanie w czwartek przed szansą awansu do ćwierćfinału. W meczu 1/8 finału zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Mingge Xu, która zajmuje obecnie dopiero 350. miejsce w rankingu WTA. Naturalnie to Polka jest zdecydowaną faworytka do zwycięstwa. Obie zawodniczki nie miały do tej pory okazji rywalizować ze sobą. Ich czwartkowy pojedynek będzie transmitowany w TV i online.

Linette – Mingge Xu, transmisja w TV

Mecz 1/8 finału turnieju WTA w Nottingham Magda Linette – Mingge Xu rozegrany zostanie w czwartek (19 czerwca) o godzinie 12:30. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 2.

Linette – Mingge Xu: transmisja za darmo

Z meczu Linette – Mingge Xu dostępna będzie również transmisja za darmo, z której można skorzystać dzięki usłudze STS TV. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, aby obejrzeć spotkanie.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Linette – Mingge Xu zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Linette – Mingge Xu, typ kibiców

Linette – Mingge Xu, kursy bukmacherskie

Magda Linette przystąpi do czwartkowego spotkania w roli zdecydowanej faworytki, co potwierdzają również analitycy firm bukmacherskich. Kursy na wygraną Polki nie przekraczają bowiem 1.30.

Magda Linette Mingge Xu 1.28 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 19 czerwca 2025 07:46 .

