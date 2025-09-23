Lincoln – Chelsea: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online za darmo (23.09.2025)

Lincoln - Chelsea: gdzie oglądać? Transmisja z tego meczu EFL Cup będzie dostępna tylko online, ponieważ żadna telewizja nie uzyskała praw do rozgrywek.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Lincoln – Chelsea: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Chelsea z Lincoln w ramach 1/16 finału Carabao Cup można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Po rejestracji z kodem GOAL wystarczy zagrać dowolny zakład za minimalną stawkę, a następnie przejść do sekcji zakładów na żywo. Tam znajdziesz transmisje wszystkich spotkań EFL Cup.

Chelsea jest naturalnym faworytem tego spotkania EFL Cup. Lincoln występuje w Football League One, a więc na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii. Wydaje się, że drużyna Enzo Mareski nie powinna mieć problemów ze zwycięstwem.

Jak oglądać mecz Lincoln – Chelsea w STS TV?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link), Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Lincoln – Chelsea.

Lincoln – Chelsea: transmisja w TV

Spotkanie Lincoln – Chelsea nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Żadna ze stacji nie zapewniła sobie praw do transmisji meczów Carabao Cup w sezonie 2025/2026.

Lincoln – Chelsea: stream online

Mecz Lincoln z Chelsea obejrzysz w formie streamu online w STS TV. Ten bukmacher oferuje transmisje w wysokiej jakości po spełnieniu wyżej opisanych warunków.

Kto awansuje do 1/8 finału?

Lincoln 100%
Chelsea 0%

Chelsea 0% 1+ Votes

Kiedy i o której mecz Lincoln – Chelsea? Spotkanie Lincoln – Chelsea rozpocznie się we wtorek (23 września) o godzinie 20:45. Gdzie oglądać mecz Lincoln – Chelsea? Mecz Lincoln – Chelsea nie będzie dostępny w standardowej telewizji. Transmisję przeprowadzi usługa STS TV.

