Lincoln – Chelsea: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online za darmo (23.09.2025)

Lincoln – Chelsea: gdzie oglądać za darmo?
Mecz Chelsea z Lincoln w ramach 1/16 finału Carabao Cup można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Po rejestracji z kodem GOAL wystarczy zagrać dowolny zakład za minimalną stawkę, a następnie przejść do sekcji zakładów na żywo. Tam znajdziesz transmisje wszystkich spotkań EFL Cup.
Chelsea jest naturalnym faworytem tego spotkania EFL Cup. Lincoln występuje w Football League One, a więc na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii. Wydaje się, że drużyna Enzo Mareski nie powinna mieć problemów ze zwycięstwem.
Jak oglądać mecz Lincoln – Chelsea w STS TV?
- Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link),
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł.
- Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Lincoln – Chelsea.
Lincoln – Chelsea: transmisja w TV
Spotkanie Lincoln – Chelsea nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Żadna ze stacji nie zapewniła sobie praw do transmisji meczów Carabao Cup w sezonie 2025/2026.
Lincoln – Chelsea: stream online
Mecz Lincoln z Chelsea obejrzysz w formie streamu online w STS TV. Ten bukmacher oferuje transmisje w wysokiej jakości po spełnieniu wyżej opisanych warunków.
Kto awansuje do 1/8 finału?
Spotkanie Lincoln – Chelsea rozpocznie się we wtorek (23 września) o godzinie 20:45.
Mecz Lincoln – Chelsea nie będzie dostępny w standardowej telewizji. Transmisję przeprowadzi usługa STS TV.
