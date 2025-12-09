Gdzie oglądać dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów? Wszystkie spotkania są dostępne w telewizji oraz w serwisach streamingowych.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłka Ligi Mistrzów

Mecze Ligi Mistrzów dzisiaj: gdzie oglądać?

Dzisiaj mecze Ligi Mistrzów można obejrzeć w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, Canal+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Warto odnotować, że dzięki specjalnej promocji od STS możesz uzyskać dostęp do Canal+ Online na 3 miesiące za darmo.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Voucher na 3-miesięczny pakiet Canal+, obejmujący transmisje Ligi Mistrzów, otrzymasz po rejestracji i dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł u bukmachera STS. Standardowy koszt takiego pakietu to ponad 200 zł.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku). Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną. Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz nic obstawiać). Poczekaj na kod, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em – wykorzystasz go w Canal+ Online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?

TVP może pokazywać wybrane mecze Ligi Mistrzów za darmo, jednak większość spotkań dostępna jest wyłącznie na kanałach Canal+ oraz w serwisie Canal+ Online. W środę (10 grudnia) TVP pokaże mecz Real – Man City.

Liga Mistrzów: mecze dzisiaj

Oto pełna lista dzisiejszych spotkań fazy ligowej Ligi Mistrzów:

16:30 – Kairat Ałmaty – Olympiakos

18:45 – Bayern Monachium – Sporting

21:00 – Atalanta – Chelsea

21:00 – Barcelona – Eintracht Frankfurt

21:00 – Inter – Liverpool

21:00 – Monaco – Galatasaray

21:00 – PSV – Atlético Madryt

21:00 – Royale Union SG – Marsylia

21:00 – Tottenham – Slavia Praga