Mecze Ligi Mistrzów dzisiaj: gdzie oglądać?
Dzisiaj mecze Ligi Mistrzów można obejrzeć w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, Canal+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Warto odnotować, że dzięki specjalnej promocji od STS możesz uzyskać dostęp do Canal+ Online na 3 miesiące za darmo.
Voucher na 3-miesięczny pakiet Canal+, obejmujący transmisje Ligi Mistrzów, otrzymasz po rejestracji i dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł u bukmachera STS. Standardowy koszt takiego pakietu to ponad 200 zł.
Jak odebrać voucher do Canal+ Online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku).
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną.
- Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz nic obstawiać).
- Poczekaj na kod, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em – wykorzystasz go w Canal+ Online.
Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?
TVP może pokazywać wybrane mecze Ligi Mistrzów za darmo, jednak większość spotkań dostępna jest wyłącznie na kanałach Canal+ oraz w serwisie Canal+ Online. W środę (10 grudnia) TVP pokaże mecz Real – Man City.
Liga Mistrzów: mecze dzisiaj
Oto pełna lista dzisiejszych spotkań fazy ligowej Ligi Mistrzów:
- 16:30 – Kairat Ałmaty – Olympiakos
- 18:45 – Bayern Monachium – Sporting
- 21:00 – Atalanta – Chelsea
- 21:00 – Barcelona – Eintracht Frankfurt
- 21:00 – Inter – Liverpool
- 21:00 – Monaco – Galatasaray
- 21:00 – PSV – Atlético Madryt
- 21:00 – Royale Union SG – Marsylia
- 21:00 – Tottenham – Slavia Praga
Pierwszy mecz zaczyna się o 16:30, kolejne o 18:45, a większość spotkań o 21:00.