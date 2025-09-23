Levante UD – Real Madryt: gdzie obejrzeć za darmo?
Potyczka Levante UD – Real Madryt oczywiście będzie transmitowana zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Co ciekawe, jest również darmowa opcja, którą zapewnia jeden z legalnych bukmacherów. U operatora STS możesz bowiem obejrzeć każde spotkanie hiszpańskiej ekstraklasy, nie ponosząc dodatkowych opłat.
W 5. kolejce La Ligi czeka nas starcie drużyn z dwóch zupełnie różnych biegunów tabeli. Levante UD, które zajmuje dopiero 16. miejsce, będzie chciało sprawić niespodziankę przed własną publicznością w pojedynku z liderem, czyli Realem Madryt. Stołeczny klub spróbuje podtrzymać swoją znakomitą serię i umocnić się na czele stawki. Goście są faworytami, ale gospodarze niejednokrotnie udowadniali, że potrafią postawić się mocniejszym rywalom.
Jak oglądać mecz Levante UD – Real Madryt w STS TV?
Mecz będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL,
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote,
- Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Levante UD – Real Madryt.
Levante UD – Real Madryt: transmisja w TV
Spotkanie między Levante UD a Realem Madryt zostanie wyemitowane na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. W tej stacji przed mikrofonami usiądzie duet komentatorski złożony z Eryka Szprucha oraz Mateusza Majaka.
Levante UD – Real Madryt: stream online
Pojedynek będzie dostępny również w internecie – na platformie CANAL+ online oraz w serwisie ElevenSports.pl. W przypadku tej pierwszej usługi pakiet Super Sport kosztuje obecnie 70 złotych miesięcznie w ofercie rocznej.
Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (23 września) o godzinie 21:30.
