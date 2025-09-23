Levante UD – Real Madryt: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Drużyna Żab stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Do Walencji przyjedzie bowiem lider tabeli, który chce odzyskać tytuł mistrzowski.

Levante UD – Real Madryt: gdzie obejrzeć za darmo?

Potyczka Levante UD – Real Madryt oczywiście będzie transmitowana zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Co ciekawe, jest również darmowa opcja, którą zapewnia jeden z legalnych bukmacherów. U operatora STS możesz bowiem obejrzeć każde spotkanie hiszpańskiej ekstraklasy, nie ponosząc dodatkowych opłat.

W 5. kolejce La Ligi czeka nas starcie drużyn z dwóch zupełnie różnych biegunów tabeli. Levante UD, które zajmuje dopiero 16. miejsce, będzie chciało sprawić niespodziankę przed własną publicznością w pojedynku z liderem, czyli Realem Madryt. Stołeczny klub spróbuje podtrzymać swoją znakomitą serię i umocnić się na czele stawki. Goście są faworytami, ale gospodarze niejednokrotnie udowadniali, że potrafią postawić się mocniejszym rywalom.

Jak oglądać mecz Levante UD – Real Madryt w STS TV?

Mecz będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL, Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote, Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Levante UD – Real Madryt.

Levante UD – Real Madryt: transmisja w TV

Spotkanie między Levante UD a Realem Madryt zostanie wyemitowane na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. W tej stacji przed mikrofonami usiądzie duet komentatorski złożony z Eryka Szprucha oraz Mateusza Majaka.

Levante UD – Real Madryt: stream online

Pojedynek będzie dostępny również w internecie – na platformie CANAL+ online oraz w serwisie ElevenSports.pl. W przypadku tej pierwszej usługi pakiet Super Sport kosztuje obecnie 70 złotych miesięcznie w ofercie rocznej.

Gdzie obejrzeć spotkanie Levante UD – Real Madryt? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się mecz Levante UD – Real Madryt? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (23 września) o godzinie 21:30.

