Levante – FC Barcelona: gdzie oglądać? Transmisja na żywo za darmo (23.08.2025)

Levante – FC Barcelona: gdzie obejrzeć?
FC Barcelona na inaugurację sezonu La Liga rozbiła Mallorcę aż 3:0. Jednak na pewno nie była to jeszcze najlepsza wersja drużyny Hansiego Flicka. W drugiej serii gier rywalem Dumy Katalonii będzie Levante.
Zespół Levante nie rozpoczął najlepiej tego sezonu. Porażka 1:2 na start z Alaves oznacza, że ta ekipa raczej będzie walczyła o utrzymanie w lidze, aniżeli o wyższe cele.
Levante – FC Barcelona: transmisja w TV
Transmisja telewizyjna z meczu Levante – FC Barcelona zacznie się o godzinie 21:30. Spotkanie będzie dostępne na kanale CANAL+ Sport. Teraz trzymiesięczny dostęp do tego serwisu możesz uzyskać za jedyne 40 zł, dzięki voucherowi od Superbet! Sprawdź szczegóły, klikając w poniższy baner.
Levante – FC Barcelona: transmisja za darmo
Mecz Levante – FC Barcelona można również obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki, aby uzyskać do niej dostęp:
- Zarejestruj TUTAJ konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku)
- Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł
- Dostęp do transmisji z meczu Levante – FC Barcelona zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz ten mecz
Levante – FC Barcelona: transmisja online
Oprócz STS TV rywalizację pomiędzy Levante a Barceloną można oglądać za pośrednictwem internetu na CANAL+ online. Pakiet Super Sport ze wszystkimi kanałami CANAL+ oraz paczką stacji Eleven Sports to obecnie koszt 75 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty można skorzystać, zakładając konto za pośrednictwem naszej strony. Natomiast jeśli nie masz konta w Superbet, to rozważ skorzystanie z vouchera.
Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 21:30.
Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 21:30.
