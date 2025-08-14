Legia Warszawa – AEK Larnaka: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.08.2025)

Legia Warszawa podejmie AEK Larnaka w rewanżowym starciu 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Wojskowi muszą odrabiać straty po porażce (1:4). Sprawdź gdzie oglądać mecz Legia - AEK Larnaka.

Legia – AEK Larnaka: gdzie oglądać?

AEK Larnaka przyjeżdża do Polski z dużą zaliczką po pierwszym meczu. Na Cyprze okazali się zdecydowanie lepsi od Legii Warszawa, wygrywając aż (4:1). Przed zespołem Edwarda Iordanescu trudne zadanie, ponieważ muszą odrobić trzy bramki różnicy. Gra przed własną publicznością może okazać się dodatkowym atutem, który przechyli szalę zwycięstwa na korzyść stołecznego klubu. Sprawdź typy na mecz Legia – AEK Larnaka.

Legia – AEK Larnaka: transmisja w TV

Mecz Legia Warszawa – AEK Larnaka odbędzie się w czwartek (14 sierpnia) o godzinie 21:00 na stadionie Wojska Polskiego. Transmisja będzie dostępna w telewizji na otwartym kanale TVP 2. Mecz skomentuje duet Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Legia – AEK Larnaka: transmisja online

Transmisja rewanżowego meczu Legii Warszawa w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy będzie dostępna także w internecie. Spotkanie z AEK-iem Larnaka można śledzić za darmo na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Legia – AEK Larnaka: kto wygra?

Legia – AEK Larnaka: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem rewanżowego meczu będzie Legia Warszawa. Warto pamiętać, że Wojskowi muszą odrobić stratę trzech goli, ponieważ przegrali pierwsze spotkanie z Larnaką (1:4). Kurs na wygraną polskiego zespołu wynosi ok. 1.67.

Legia Warszawa AEK Larnaca 1.65 4.35 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2025 18:45 .

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – AEK Larnaka? Transmisja meczu będzie dostępna na kanale TVP 2 oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Legia Warszawa – AEK Larnaka? Mecz Legia – AEK odbędzie się w czwartek (14 sierpnia) o godzinie 21:00.

