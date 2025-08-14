Legia Warszawa – AEK Larnaka: typy, kursy, zapowiedź (14.08.2025)

07:54, 14. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa przed własną publicznością zagra rewanż 3. rundy eliminacji Ligi Europy z AEK Larnaka. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną drużyny z Cypru (1:4). Sprawdź typy na mecz Legia - AEK Larnaka.

Kacper Tobiasz
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Legia – AEK Larnaka: typy bukmacherskie

AEK Larnaka wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu jest już jedną nogą w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy. Przed Legią Warszawa niezwykle trudne zadanie, ponieważ odrobić trzy gole straty należy rozpatrywać w granicach cudu. Można się spodziewać, że Wojskowi od pierwszego gwizdka ruszą do ataku. W związku z tym spodziewam się, że zobaczymy minimum dwie bramki w ich wykonaniu. Mój typ: Legia powyżej 1.5 goli.

Legia – AEK Larnaka: ostatnie wyniki

W poprzedniej rundzie eliminacji Ligi Europy podopieczni Edwarda Iordanescu wyeliminowali Banik Ostrawa (2:2) i (2:1). Z kolei w Ekstraklasie w ostatnich trzech meczach zdobyli siedem punktów. Najpierw pokonali Koronę Kielce (2:0), a później zremisowali z Arką Gdynia (0:0). Pomiędzy dwumeczem z AEK-iem podejmowali u siebie GKS Katowice, z którym wygrali bez problemów (3:1).

AEK Larnaka nie rozpoczęła jeszcze rozgrywek ligowych. Mimo to mają na swoim koncie pięć spotkań o stawkę. Wszystkie w europejskich pucharach. Drogę do fazy ligowej Ligi Europy rozpoczęli od dwumeczu z Partizanem (1:0) i (1:2). W kolejnej rundzie mierzyli się ze słoweńskim Celje, wygrywając (2:1) i remisując (1:1). Po pierwszym starciu z Legią mają bezpieczną przewagę trzech bramek (4:1).

Legia – AEK Larnaka: historia

W przeszłości Legia i AEK Larnaka tylko raz rywalizowały między sobą. Miało to miejsce przed tygodniem na Cyprze, gdzie triumfator Pucharu Polski przegrał aż (1:4). Jedynego gola dla stołecznego klubu zdobył Jean-Pierre Nsame. Dla rywali trafiali: Pere Pons, Karol Angielski, Yerson Chacon i Angel Garcia. Wcześniej w 2016 roku zagrali towarzyskie spotkanie, które również wygrała Larnaka (1:0).

Legia – AEK Larnaka: kursy bukmacherskie

Mimo wysokiej porażki przed tygodniem to Legia Warszawa została uznana za faworyta rewanżowego spotkania. Kurs na zwycięstwo Wojskowych wynosi ok. 1.67. Z kolei wygraną AEK-u Larnaka można dodać do kuponu ze współczynnikiem ok. 4.90.

Legia Warszawa
Remis
AEK Larnaca
1.67
4.25
4.90
1.63
4.10
4.75
1.64
4.10
4.80
1.61
3.90
4.40
1.67
4.25
4.90
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2025 07:58.

Legia – AEK Larnaka: sonda

Kto awansuje do 4. rundy el. Ligi Europy?

  • Legia Warszawa
  • AEK Larnaka
  • Legia Warszawa 75%
  • AEK Larnaka 25%

4+ Votes

Legia – AEK Larnaka: przewidywane składy

Legia: Tobiasz – Wszołek, Ziółkowski, Kapuadi, Vinagre – Morishita, Augustyniak, Elitim – Bichakhchyan, Nsame, Stojanovic

Larnaka: Alomerovic – Miramon, Ekpolo, Garcia, Gnali – Pons, Milicevic, Gustavo – Ivanovic, Angielski, Chacon

Legia – AEK Larnaka: transmisja meczu

Mecz Legia Warszawa – AEK Larnaka odbędzie się w czwartek (14 sierpnia) o godzinie 21:00 na Stadionie Wojska Polskiego. Transmisja będzie dostępna na kanale TVP 2. Ponadto spotkanie można śledzić w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

