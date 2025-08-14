Legia Warszawa – AEK Larnaka: typy, kursy, zapowiedź (14.08.2025)

Legia Warszawa przed własną publicznością zagra rewanż 3. rundy eliminacji Ligi Europy z AEK Larnaka. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną drużyny z Cypru (1:4). Sprawdź typy na mecz Legia - AEK Larnaka.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Legia – AEK Larnaka: typy bukmacherskie

AEK Larnaka wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu jest już jedną nogą w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy. Przed Legią Warszawa niezwykle trudne zadanie, ponieważ odrobić trzy gole straty należy rozpatrywać w granicach cudu. Można się spodziewać, że Wojskowi od pierwszego gwizdka ruszą do ataku. W związku z tym spodziewam się, że zobaczymy minimum dwie bramki w ich wykonaniu. Mój typ: Legia powyżej 1.5 goli.

Betclic 1.58 Legia powyżej 1.5 goli Zagraj!

Legia – AEK Larnaka: ostatnie wyniki

W poprzedniej rundzie eliminacji Ligi Europy podopieczni Edwarda Iordanescu wyeliminowali Banik Ostrawa (2:2) i (2:1). Z kolei w Ekstraklasie w ostatnich trzech meczach zdobyli siedem punktów. Najpierw pokonali Koronę Kielce (2:0), a później zremisowali z Arką Gdynia (0:0). Pomiędzy dwumeczem z AEK-iem podejmowali u siebie GKS Katowice, z którym wygrali bez problemów (3:1).

AEK Larnaka nie rozpoczęła jeszcze rozgrywek ligowych. Mimo to mają na swoim koncie pięć spotkań o stawkę. Wszystkie w europejskich pucharach. Drogę do fazy ligowej Ligi Europy rozpoczęli od dwumeczu z Partizanem (1:0) i (1:2). W kolejnej rundzie mierzyli się ze słoweńskim Celje, wygrywając (2:1) i remisując (1:1). Po pierwszym starciu z Legią mają bezpieczną przewagę trzech bramek (4:1).

Legia – AEK Larnaka: historia

W przeszłości Legia i AEK Larnaka tylko raz rywalizowały między sobą. Miało to miejsce przed tygodniem na Cyprze, gdzie triumfator Pucharu Polski przegrał aż (1:4). Jedynego gola dla stołecznego klubu zdobył Jean-Pierre Nsame. Dla rywali trafiali: Pere Pons, Karol Angielski, Yerson Chacon i Angel Garcia. Wcześniej w 2016 roku zagrali towarzyskie spotkanie, które również wygrała Larnaka (1:0).

Legia – AEK Larnaka: kursy bukmacherskie

Mimo wysokiej porażki przed tygodniem to Legia Warszawa została uznana za faworyta rewanżowego spotkania. Kurs na zwycięstwo Wojskowych wynosi ok. 1.67. Z kolei wygraną AEK-u Larnaka można dodać do kuponu ze współczynnikiem ok. 4.90.

Zakładając konto u bukmachera Betclic z kodem promocyjnym GOALPL możesz liczyć na dodatkowy bonus. Otrzymasz zakład bez ryzyka do 50 zł oraz możliwość gry bez podatku.

Legia – AEK Larnaka: sonda

Kto awansuje do 4. rundy el. Ligi Europy? Legia Warszawa

AEK Larnaka Legia Warszawa 75%

AEK Larnaka 25% 4+ Votes

Legia – AEK Larnaka: przewidywane składy

Legia: Tobiasz – Wszołek, Ziółkowski, Kapuadi, Vinagre – Morishita, Augustyniak, Elitim – Bichakhchyan, Nsame, Stojanovic

Larnaka: Alomerovic – Miramon, Ekpolo, Garcia, Gnali – Pons, Milicevic, Gustavo – Ivanovic, Angielski, Chacon

Legia – AEK Larnaka: transmisja meczu

Mecz Legia Warszawa – AEK Larnaka odbędzie się w czwartek (14 sierpnia) o godzinie 21:00 na Stadionie Wojska Polskiego. Transmisja będzie dostępna na kanale TVP 2. Ponadto spotkanie można śledzić w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.