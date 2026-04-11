Legia Warszawa – Górnik Zabrze: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (11.04.2026)

18:02, 11. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Legia Warszawa zagra na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze w 28. kolejce PKO BO Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia, o godz. 20:15. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Rafał Adamski
PressFocus Na zdjęciu: Rafał Adamski
Legia – Górnik: gdzie oglądać?

Legia Warszawa zmierzy się na stadionie przy Łazienkowskiej z Górnikiem Zabrze w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi pod wodzą Marka Papszuna pozostają niepokonani od ośmiu spotkań i wydostali się ze strefy spadkowej. Ewentualne potknięcia w końcówce sezonu wciąż mogą jednak skomplikować ich sytuację w tabeli.

Z kolei Zabrzanie zajmują trzecie miejsce i są w znakomitej formie. Drużyna Michala Gasparika awansowała do wielkiego finału Pucharu Polski, w którym zmierzy się z Rakowem Częstochowa 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Górnik imponuje również świetną grą w defensywie – w czterech ostatnich meczach ligowych stracił zaledwie jednego gola.

Legia – Górnik: transmisja w TV

Mecz Legia Warszawa – Górnik Zabrze będzie można śledzić na żywo w telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Rywalizację skomentuje duet Adam Marchliński – Kamil Kosowski.

Legia – Górnik: stream online

Spotkanie pomiędzy Legią Warszawa a Górnikiem Zabrze będzie również dostępne w internecie. Mecz będzie transmitowany w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zapraszam do skorzystania z promocji przygotowanej przez bukmachera STS. Początek meczu o godzinie 20:15.

Legia – Górnik: kursy bukmacherskie

Legia Warszawa
Górnik Zabrze
2.15
3.50
3.60
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2026 19:02
Kiedy odbędzie się spotkanie Legia Warszawa – Górnik Zabrze?

Mecz zaplanowano na sobotę, 11 kwietnia, o godzinie 20:15.

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Górnik Zabrze?

Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online.

