Legia Warszawa – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (11.04.2026)

Legia Warszawa zagra przy Łazienkowskiej z Górnikiem Zabrze w 28. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę (11 kwietnia) o godz. 20:15. Wojskowi nie przegrali od początku lutego.

Legia Warszawa Górnik Zabrze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2026 12:57

Legia – Górnik: typy bukmacherskie

Legia Warszawa podejmie Górnika Zabrze w meczu 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Marek Papszun ustabilizował wyniki Wojskowych i wróciły nadzieje na utrzymanie. Choć stołeczny klub zajmuje obecnie 15. miejsce w tabeli, to nie przegrał żadnego z ostatnich ośmiu spotkań. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Mileta Rajović, który w ostatnim meczu przeciwko Pogoni Szczecin zapewnił swojej drużynie zwycięstwo.

Zabrzanie mają za sobą bardzo udany tydzień. Zespół Michala Gasparika awansował do finału STS Pucharu Polski, w którym zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli i traci zaledwie trzy punkty do lidera z Poznania. Biorąc pod uwagę aktualną formę obu zespołów, zapowiada się wyrównane spotkanie. Mimo dobrej dyspozycji Górnika, atut własnego boiska oraz seria meczów bez porażki przemawiają na korzyść gospodarzy. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.

Legia – Górnik: ostatnie wyniki

Legia w poprzedniej serii gier Ekstraklasy pokonała Pogoń (2:0) w Szczecinie, a bohaterem spotkania został Mileta Rajović, który zdobył obie bramki. Wcześniej zaś zremisowała z Rakowem Częstochowa (1:1) oraz Radomiakiem Radom (1:1) W poprzednim miesiącu odniosła również zwycięstwo nad Cracovią (1:0). W wyjazdowym spotkaniu stołeczny zespół podzielił się punktami z Jagiellonią (2:2).

Górnik zameldował się w tym tygodniu w finale Puchar Polski po zwycięstwie nad trzecioligowym Zawiszą Bydgoszcz (1:0). W poprzedniej kolejce Zabrzanie pod wodzą Gasparika pewnie pokonali Cracovia (3:0). W marcu natomiast zanotowali remis z Widzewem Łódź (0:0) i ograli Raków Częstochowa (3:1).

Legia – Górnik: historia

W październikowym spotkaniu to Górnik wygrał (3:1). Ousmane Sow strzelił dwa gole, jednak francuski skrzydłowy przeniósł się zimą do Brondby. W zeszłej kampanii Legia odniosła zwycięstwo w Zabrzu (2:1), a w stolicy padł remis (1:1).

Legia – Górnik: kursy bukmacherskie

Faworytami sobotniego meczu przy Łazienkowskiej są gracze Legii. Kursy na zwycięstwo stołecznego klubu wynoszą około 2.10. Triumf Górnik został wyceniony w okolicach 3.40, a podział punktów w granicach 3.50-3.70.

Legia Warszawa Remis Górnik Zabrze 2.05 3.30 3.50 2.10 3.40 3.70 2.10 3.40 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2026 12:57

Legia – Górnik: przewidywane składy

Legia Warszawa: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Reca – Chodyna, Szymański, Elitim, Kun, Wszołek – Adamski, Rajović

Górnik Zabrze: Łubik – Olkowski, Janicki, Josema, Janża – Sadilek, Hellebrand, Ambros – Ikia Dimi, Liseth, Chłań

Legia – Górnik: transmisja meczu

Spotkanie Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrane w sobotę (11 kwietnia) o godzinie 20:15. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

