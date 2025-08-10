Legia Warszawa - GKS Katowice to jeden z dwóch niedzielnych meczów czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z potyczki w internecie i w telewizji.

Legia Warszawa – GKS Katowice, gdzie oglądać?

Legia Warszawa rozegra w niedzielny wieczór swoje ósme spotkanie w tej kampanii, licząc wszystkie rozgrywki. Wojskowi jak dotąd przegrali tylko raz – kilka dni temu z AEK Larnaka (1:4) w eliminacjach Ligi Europy.

GKS Katowice ma natomiast za sobą trzy mecze, w których doznał dwóch porażek i raz zremisował. Punkt katowiczanie wywalczyli w starciu z Zagłębiem Lubin (2:2), natomiast w ostatniej kolejce wysoko ulegli Widzewowi Łódź (0:3).

Legia Warszawa – GKS Katowice, transmisja w TV

Niedzielna potyczka na arenie przy ulicy Łazienkowskiej będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 4K. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Kamil Kosowski. Mecz zacznie się o godzinie 20:15.

Legia Warszawa – GKS Katowice, transmisja online

Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Legia Warszawa – GKS Katowice, kto wygra?

Legia Warszawa – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy twierdzą, że zdecydowanym faworytem spotkania są gospodarzy. Opcja na zwycięstwo Legii wynosi 1.38. Z kolei rozwiązanie na wygraną GKS-u oszacowano na 7.25.

Legia Warszawa GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2025 13:22 .

