Leeds – Liverpool, gdzie oglądać?
Jednym z sobotnich meczów Premier League będzie starcie z udziałem beniaminka, Leeds United. Daniel Farke i spółka podejmą przed własną publicznością Liverpool Arne Slota. Dla mistrza Anglii do szansa na powrót na zwycięską ścieżkę po ostatniej stracie punktów. Gospodarze przystąpią do rywalizacji z nadzieją na powstrzymanie faworyta, co udało im się już kolejkę wcześniej (wygrana z Chelsea 3:1). Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Leeds – Liverpool
Leeds – Liverpool, transmisja w TV
Spotkanie Leeds – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Maciej Łuczak.
Leeds – Liverpool, transmisja online
Mecz 15. kolejki Premier League z udziałem Leeds i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Leeds – Liverpool, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Leeds United
- Remis
- Wygrana Liverpoolu
0 Votes
Leeds – Liverpool, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy nie przewidują niespodzianki na Elland Road. Zdaniem ekspertów po trzy punkty sięgnie Liverpool, którego zwycięstwo można zagrać po kursie 1.85. Z kolei współczynnik na sukces Leeds United to 4.10. Remis wyceniono kursem 3.75.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Starcie Leeds – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (6 grudnia) o godzinie 18:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.