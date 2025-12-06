Leeds - Liverpool: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (6 grudnia) mecz 15. kolejki Premier League.

Leeds – Liverpool, gdzie oglądać?

Jednym z sobotnich meczów Premier League będzie starcie z udziałem beniaminka, Leeds United. Daniel Farke i spółka podejmą przed własną publicznością Liverpool Arne Slota. Dla mistrza Anglii do szansa na powrót na zwycięską ścieżkę po ostatniej stracie punktów. Gospodarze przystąpią do rywalizacji z nadzieją na powstrzymanie faworyta, co udało im się już kolejkę wcześniej (wygrana z Chelsea 3:1). Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Leeds – Liverpool

Leeds – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Leeds – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Maciej Łuczak.

Leeds – Liverpool, transmisja online

Mecz 15. kolejki Premier League z udziałem Leeds i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Leeds – Liverpool, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Leeds United

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Leeds United

Remis

Wygrana Liverpoolu 0 Votes

Leeds – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy nie przewidują niespodzianki na Elland Road. Zdaniem ekspertów po trzy punkty sięgnie Liverpool, którego zwycięstwo można zagrać po kursie 1.85. Z kolei współczynnik na sukces Leeds United to 4.10. Remis wyceniono kursem 3.75.

Leeds Liverpool FC 4.10 3.75 1.85 Odds are subject to change. Last updated 6 grudnia 2025 16:21

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

