Leeds United – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

Leeds – Liverpool: typy bukmacherskie
Sobotnie granie w 15. kolejce Premier League zakończymy na Elland Road, gdzie beniaminek Leeds United spróbuje pokonać urzędującego mistrza, Liverpool. Wbrew pozorom to zadanie nie musi być wcale tak trudne. Gospodarze są świeżo po bojach z Manchesterem City i Chelsea, w których pokazali się z dobrej strony. Z kolei przyjezdni z Anfield wciąż szukają optymalnej dyspozycji. Czy odnajdą ją w najbliższym pojedynku? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.
Leeds – Liverpool: ostatnie wyniki
Leeds w ligowej tabeli można znaleźć tuż nad strefą spadkową. Beniaminek znajdowałby się pod kreską, gdyby nie kapitalny występ kilka dni temu. Rywalem była wówczas Chelsea. Daniel Farke i spółka przegrali przed tym starciem cztery mecze z rzędu, więc o dobre nastawienie w szatni nie było łatwo. Niemiecki szkoleniowiec zmobilizował jednak swoich podopiecznych, a ci odwdzięczyli się jemu i kibicom zwycięstwem 3:1.
Liverpoolowi brakuje w tym sezonie wielu rzeczy do osiągnięcia mistrzowskiej formy z minionego sezonu. Jedną z nich jest brak stabilizacji, która aż nadto rzutuje na wyniki drużyny Arne Slota. Jego podopieczni ulegli wyraźnie 1:4 PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów. by następnie pokonać u siebie 2:0 West Ham United. Ci, którzy liczyli na rozpoczęcie passy zwycięstw, musieli poczuć się zawiedzeni, ponieważ Liverpool tylko zremisował z Sunderlandem 1:1.
Leeds – Liverpool: historia
Pojedynki bezpośrednie z udziałem tych drużyn to coś na co warto czekać. Ostatni taki mecz odbył się w kwietniu 2023 roku. Liverpool był wówczas bezlitosny i rozbił Leeds aż 6:1. The Reds nie zawsze radzą sobie jednak tak dobrze, ponieważ wcześniej zdarzyło im się przegrać na Anfield z tym przeciwnikiem stosunkiem bramek 1:2.
Leeds – Liverpool: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Liverpool powinien sobie poradzić w konfrontacji na Elland Road. Współczynnik na sukces mistrza Anglii to 1.85. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie beniaminek Leeds United, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie nawet 4.00. Kursy na remis wynoszą między 3.60 a 3.85
Leeds – Liverpool: kto wygra?
Leeds – Liverpool: przewidywane składy
Leeds – Liverpool: transmisja meczu
Mecz Leeds United – Liverpool odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
