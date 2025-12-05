Leeds United – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Hugo Ekitike

Leeds – Liverpool: typy bukmacherskie

Sobotnie granie w 15. kolejce Premier League zakończymy na Elland Road, gdzie beniaminek Leeds United spróbuje pokonać urzędującego mistrza, Liverpool. Wbrew pozorom to zadanie nie musi być wcale tak trudne. Gospodarze są świeżo po bojach z Manchesterem City i Chelsea, w których pokazali się z dobrej strony. Z kolei przyjezdni z Anfield wciąż szukają optymalnej dyspozycji. Czy odnajdą ją w najbliższym pojedynku? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar STS 1,67 Powyżej 2‚5 bramki przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Leeds – Liverpool: ostatnie wyniki

Leeds w ligowej tabeli można znaleźć tuż nad strefą spadkową. Beniaminek znajdowałby się pod kreską, gdyby nie kapitalny występ kilka dni temu. Rywalem była wówczas Chelsea. Daniel Farke i spółka przegrali przed tym starciem cztery mecze z rzędu, więc o dobre nastawienie w szatni nie było łatwo. Niemiecki szkoleniowiec zmobilizował jednak swoich podopiecznych, a ci odwdzięczyli się jemu i kibicom zwycięstwem 3:1.

Liverpoolowi brakuje w tym sezonie wielu rzeczy do osiągnięcia mistrzowskiej formy z minionego sezonu. Jedną z nich jest brak stabilizacji, która aż nadto rzutuje na wyniki drużyny Arne Slota. Jego podopieczni ulegli wyraźnie 1:4 PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów. by następnie pokonać u siebie 2:0 West Ham United. Ci, którzy liczyli na rozpoczęcie passy zwycięstw, musieli poczuć się zawiedzeni, ponieważ Liverpool tylko zremisował z Sunderlandem 1:1.

Leeds – Liverpool: historia

Pojedynki bezpośrednie z udziałem tych drużyn to coś na co warto czekać. Ostatni taki mecz odbył się w kwietniu 2023 roku. Liverpool był wówczas bezlitosny i rozbił Leeds aż 6:1. The Reds nie zawsze radzą sobie jednak tak dobrze, ponieważ wcześniej zdarzyło im się przegrać na Anfield z tym przeciwnikiem stosunkiem bramek 1:2.

Leeds – Liverpool: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Liverpool powinien sobie poradzić w konfrontacji na Elland Road. Współczynnik na sukces mistrza Anglii to 1.85. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie beniaminek Leeds United, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie nawet 4.00. Kursy na remis wynoszą między 3.60 a 3.85

Leeds – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Leeds

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Leeds

Remis

Wygrana Liverpoolu 0 Votes

Leeds – Liverpool: przewidywane składy

Leeds Daniel Farke Liverpool FC Arne Slot Leeds Daniel Farke 5-3-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Perri 2 Bogle 15 Bijol 5 Struijk 6 Rodon 24 Justin 4 Ampadu 18 Stach 22 Tanaka 19 Okafor 11 Aaronson 22 Ekitike 18 Gakpo 8 Szoboszlai 11 Salah 10 Allister 38 Gravenberch 6 Kerkez 4 Dijk 5 Konate 17 Jones 1 Alisson 1 Perri 2 Bogle 15 Bijol 5 Struijk 6 Rodon 24 Justin 4 Ampadu 18 Stach 22 Tanaka 19 Okafor 11 Aaronson 22 Ekitike 18 Gakpo 8 Szoboszlai 11 Salah 10 Allister 38 Gravenberch 6 Kerkez 4 Dijk 5 Konate 17 Jones 1 Alisson 5-3-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Liverpool FC Arne Slot Rezerwowi 10 Joël Piroe 20 Jack Harrison 23 Sebastiaan Bornauw 26 Karl Darlow 29 Wilfried Gnonto 44 Ilia Gruev 3 Gabriel Gudmundsson 3 Wataru Endo 14 Federico Chiesa 25 Giorgi Mamardashvili 42 Trey Nyoni 73 Rio Ngumoha 26 Andrew Robertson 2 Joe Gomez 7 Florian Wirtz 9 Alexander Isak

Leeds – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Leeds United – Liverpool odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.