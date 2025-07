PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lechia – Lech: gdzie oglądać?

Lech Poznań po porażce z Cracovią w 1. kolejce zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Drużyna znad morza również przegrał pierwszy mecz. W związku z tym dla obu zespołów będzie to szansa na premierową zdobycz punktową w sezonie 2025/2026.

Lechia – Lech: transmisja w TV

Mecz Lechia Gdańsk – Lech Poznań odbędzie się w sobotę (26 lipca) o godzinie 20:15. Transmisja będzie dostępna na żywo na kanałach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland i Canal+ Sport 3.

Lechia – Lech: transmisja online

Niezwykle ciekawie zapowiadający się mecz Lechii z Lechem obejrzymy również online w serwisie streamingowym CANAL+. Teraz dostęp do niego można uzyskać na 30 dni ZA DARMO. Umożliwia to promocja Fortuny. Poniżej wyjaśniam co trzeba zrobić, aby odebrać kod pozwalający na korzystanie z pakietu Super Sport.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Lechia – Lech: kto wygra?

Lechia – Lech: kursy bukmacherskie

Lech Poznań będzie wyraźnym faworytem w spotkaniu z Lechią Gdańsk. Analitycy szacują kurs na wygraną Kolejorza na poziomie ok. 2.15. Z kolei zwycięstwo gospodarzy oszacowano ze współczynnikiem ok. 3.25. Z kolei remis można postawić z kursem 3.80.

Lechia Gdańsk Lech Poznań 3.35 3.85 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lipca 2025 12:36 .

Gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk – Lech Poznań? Transmisja meczu Lechia – Lech będzie dostępna na kanałach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland i Canal+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Lechia Gdańsk – Lech Poznań? Mecz Lechia – Lech zostanie rozegrany w sobotę (26 lipca) o godzinie 20:15 na Polsat Plus Arena w Gdańsku.

