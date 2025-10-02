Lech Poznań – Rapid Wiedeń: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (02.10.2025)

Lech – Rapid: gdzie oglądać?
Lech Poznań rozpoczynał zmagania w europejskich pucharach od eliminacji Ligi Mistrzów, ale zakończyło się tylko na awansie do fazy pucharowej Ligi Konferencji. W czwartek zmierzy się z rywalem, który osiąga bardzo dobre wyniki i jest liderem swojej ligi. Rapid Wiedeń w zeszłym sezonie miał okazję pokonać Wisłę Kraków w eliminacjach, a teraz zagra w fazie ligowej z mistrzem Polski.
Lech – Rapid: transmisja w TV
Transmisja ze spotkania Lech Poznań – Rapid Wiedeń rozpocznie się w czwartek, 2 października o godzinie 18:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.
Lech – Rapid: stream online
To starcie można oglądać również w internecie na platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych czy na Smart TV.
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygraną Lecha 83%
- Remisem 8%
- Wygraną Rapidu 8%
12+ Votes
