Lech Poznań – Rapid Wiedeń: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (02.10.2025)

Lech Poznań - Rapid Wiedeń: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Ligi Konferencji z udziałem polskiej ekipy będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Joel Pereira

Lech – Rapid: gdzie oglądać?

Lech Poznań rozpoczynał zmagania w europejskich pucharach od eliminacji Ligi Mistrzów, ale zakończyło się tylko na awansie do fazy pucharowej Ligi Konferencji. W czwartek zmierzy się z rywalem, który osiąga bardzo dobre wyniki i jest liderem swojej ligi. Rapid Wiedeń w zeszłym sezonie miał okazję pokonać Wisłę Kraków w eliminacjach, a teraz zagra w fazie ligowej z mistrzem Polski.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak oglądać mecz Lech – Rapid dzięki voucherowi od Superbet?

Voucher na pakiet Polsat Sport od Superbet dostaniesz, jeśli wykonasz te kroki:

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (z tego linku), Wpłać minimum 40 zł i postaw dowolny zakład, Zweryfikuj swoje konto gracza, Na podany adres e-mail otrzymasz voucher, Wykorzystaj kod i oglądaj wszystkie pucharowe spotkania Legii Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa!

Lech – Rapid: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Lech Poznań – Rapid Wiedeń rozpocznie się w czwartek, 2 października o godzinie 18:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Lech – Rapid: stream online

To starcie można oglądać również w internecie na platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych czy na Smart TV.

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Lecha

Remisem

Wygraną Rapidu Wygraną Lecha 83%

Remisem 8%

Wygraną Rapidu 8% 12+ Votes

Kiedy i o której mecz Lech – Rapid? Spotkanie Lech – Rapid rozpocznie się w czwartek, 2 października o godzinie 18:45. Gdzie oglądać mecz Lech – Rapid? Transmisję ze spotkania Lech – Rapid można obejrzeć w telewizji na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1, a także w internecie dzięki platformie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.