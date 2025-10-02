Lech Poznań – Rapid Wiedeń: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (02.10.2025)

16:57, 2. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Lech Poznań - Rapid Wiedeń: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Ligi Konferencji z udziałem polskiej ekipy będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

Joel Pereira
Joel Pereira

Lech – Rapid: gdzie oglądać?

Lech Poznań rozpoczynał zmagania w europejskich pucharach od eliminacji Ligi Mistrzów, ale zakończyło się tylko na awansie do fazy pucharowej Ligi Konferencji. W czwartek zmierzy się z rywalem, który osiąga bardzo dobre wyniki i jest liderem swojej ligi. Rapid Wiedeń w zeszłym sezonie miał okazję pokonać Wisłę Kraków w eliminacjach, a teraz zagra w fazie ligowej z mistrzem Polski.

Odbieram 3-miesięczny voucher na Polsat Sport od Superbet!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak oglądać mecz Lech – Rapid dzięki voucherowi od Superbet?

Voucher na pakiet Polsat Sport od Superbet dostaniesz, jeśli wykonasz te kroki:

  1. Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (z tego linku),
  2. Wpłać minimum 40 zł i postaw dowolny zakład,
  3. Zweryfikuj swoje konto gracza,
  4. Na podany adres e-mail otrzymasz voucher,
  5. Wykorzystaj kod i oglądaj wszystkie pucharowe spotkania Legii Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa!

Lech – Rapid: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Lech Poznań – Rapid Wiedeń rozpocznie się w czwartek, 2 października o godzinie 18:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Lech – Rapid: stream online

To starcie można oglądać również w internecie na platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych czy na Smart TV.

Jak zakończy się spotkanie?

  • Wygraną Lecha
  • Remisem
  • Wygraną Rapidu
  • Wygraną Lecha 83%
  • Remisem 8%
  • Wygraną Rapidu 8%

12+ Votes

Kiedy i o której mecz Lech – Rapid?

Spotkanie Lech – Rapid rozpocznie się w czwartek, 2 października o godzinie 18:45.

Gdzie oglądać mecz Lech – Rapid?

Transmisję ze spotkania Lech – Rapid można obejrzeć w telewizji na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1, a także w internecie dzięki platformie Polsat Box Go.

