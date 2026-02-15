Lech Poznań – Piast Gliwice: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.02.2026)

Lech Poznań podejmie Piasta Gliwice w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie przy Bułgarskiej rozpocznie się w niedzielę (15 lutego) o godz. 17:30. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Ali Gholizadeh

Lech – Piast: gdzie oglądać?

Lech Poznań zmierzy się przed własną publicznością z Piastem Gliwice w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zawodnicy Kolejorza rozpoczęli rundę wiosenną od dwóch porażek z rzędu, jednak zdołali się przełamać w Zabrzu, pokonując Górnika (1:0) po trafieniu Mikaela Ishaka. Szwedzki napastnik nie wystąpi jednak w starciu z drużyną z Gliwic, ponieważ pauzuje za nadmiar żółtych kartek.

Z kolei zespół prowadzony przez Daniela Myśliwca dobrze wszedł w ligowe rozgrywki. Pokonał Poznaniaków (1:0), a następnie uporał się z Wisłą Płock (1:0). Obecnie zajmuje 11. miejsce w tabeli. W zeszłym sezonie w Poznaniu Lechici ograli Gliwiczan (1:0), a triumf gospodarzom zapewnił Afonso Sousa.

Lech – Piast: transmisja w TV

Spotkanie Lecha Poznań z Piastem Gliwice będzie transmitowane na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Pierwszy gwizdek przy Bułgarskiej o godzinie 17:30. Mecz skomentuje duet Robert Skrzyński – Adam Szała.

Lech – Piast: stream online

Mecz pomiędzy Lechem Poznań a Piastem Gliwice będzie można także śledzić na żywo w serwisie streamingowym CANAL+ online. Dostęp do meczu uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Lech – Piast: kursy bukmacherskie

Lech Poznań Piast Gliwice 1.74 3.80 5.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2026 16:05

Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – Piast Gliwice? Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (15 lutego) o godzinie 17:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Lech Poznań – Piast Gliwice? Mecz będzie transmitowane na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.