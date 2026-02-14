Lech Poznań – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (15.02.2026)

Lech Poznań podejmie przy Bułgarskiej Piasta Gliwice w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w niedzielę (15 lutego) o godz. 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Mońka

Lech – Piast: typy bukmacherskie

Lech Poznań podejmie Piasta Gliwice w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz po zwycięstwie nad Górnikiem Zabrze awansował na 8. miejsce w tabeli, jednak w klubie oczekiwania są zdecydowanie wyższe. W pamięci kibiców wciąż pozostaje niedawna porażka z Gliwiczanami. Poznaniacy nie mogą pozwolić sobie na moment dekoncentracji. Tym bardziej że Piast potrafi być bardzo groźny w kontrataku i skrzętnie wykorzystuje błędy rywali.

Ekipa Daniela Myśliwca wygrała dwa mecze z rzędu i zajmuje obecnie 11. lokatę, stopniowo oddalając się od strefy spadkowej. Co więcej, w pięciu ostatnich spotkaniach ligowych Gliwiczanie odnieśli aż cztery zwycięstwa. Lech będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska i sięgnąć po komplet punktów. Presja jest duża, ale Kolejorz ma argumenty, by sprostać oczekiwaniom fanów. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

Lech – Piast: ostatnie wyniki

Mikael Ishak wpisał się na listę strzelców w meczu z Górnikiem Zabrze i Kolejorz zdobył pełną pulę w poprzedniej kolejce. To było ważne przełamanie dla Kolejorza, który początek rundy wiosennej miał zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zespół Nielsa Frederiksena wcześniej uległa Piastowi Gliwice (0:1) oraz Lechii Gdańsk (1:3). Jesień Poznaniacy zakończyli natomiast w lepszych nastrojach. Odnieśli zwycięstwo nad Sigmą Ołomuniec (2:1) oraz zremisowali z FSV Mainz 05 (1:1) w rozgrywkach Liga Konferencji.

Piast w miniony poniedziałek zatrzymał Wisłę Płock, wygrywając (1:0) po trafieniu Jorge Felixa. Wcześniej bohaterem był Andreas Katsantonis, który zapewnił zwycięstwo nad Lechem (1:0). Nie obyło się jednak bez potknięć. W śląskich derbach Piast przegrał z Górnikiem Zabrze (1:2). Końcówka rundy jesiennej należała do Gliwiczan, którzy dwukrotnie pokonali Legię Warszawa (1:0 i 2:0).

Lech – Piast: historia

Ostatnie lata pokazują, że rywalizacja między tymi drużynami jest bardzo wyrównana. W lutym tego roku Piast pokonał Lecha (1:0) na własnym stadionie. W grudniu piłkarze Kolejorza zdołali wygrać (2:0) w Gliwicach w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Warto też odnotować triumf Gliwiczan, jaki miał miejsce w grudniu 2023 roku przy Bułgarskiej.

Lech – Piast: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jasno wskazują, że faworytem sobotniego starcia jest Lech Poznań. Zwycięstwo Kolejorza wyceniane jest na około 1.75. Triumf Piasta Gliwice oferuje znacznie wyższy kurs – około 4.60. Remis w tym meczu wyceniany jest w granicach 3.70-4.00.

Lech Poznań Remis Piast Gliwice 1.75 3.70 4.40 1.74 4.00 4.60 1.75 4.00 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2026 22:44

Lech – Piast: przewidywane składy

Lech Poznań: Mrozek – Gumny, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Ismaheel, Kozubal, Rodriguez, Bengtsson, Walemark – Agnero

Piast Gliwice: Plach – Twumasi, Rivas, Czerwiński, Lewicki – Leśniak, Dziczek, Tomasiewicz, Vallejo – Felix – Barkowskij

Lech – Piast: transmisja meczu

Mecz Lecha Poznań z Piastem Gliwice w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (15 lutego) o godzinie 17:30. Spotkanie możesz śledzić na żywo na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz serwisie CANAL+ online.

