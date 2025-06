SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech – Chrobry: gdzie obejrzeć?

Lech Poznań, który przygotowuje się do walki o obronę mistrzowskiego tytułu oraz występów w europejskich pucharach, zmierzy się w sobotę z Chrobrym Głogów. Dla Kolejorza to pierwszy sparing podczas okresu przygotowawczego. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 12:00, rozegrane zostanie we Wronkach. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna za pośrednictwem internetu.

Lech – Chrobry: transmisja za darmo

Mecz Lech – Chrobry rozegrany zostanie w sobotę (28 czerwca) o godzinie 12:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna online. Przeprowadzi ją Lech TV dostępna na oficjalnym koncie klubu na Youtube.

Kurs 150.00 na mistrzostwo Lecha Poznań

Superbet przygotował specjalną ofertę dla kibiców Lecha i nie tylko. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL będziesz mógł postawić zakład na mistrzostwo Lecha Poznań w sezonie 2025/26 po kursie 150.00. Stawiając taki zakład za 2 zł możemy otrzymać aż 300 zł bonusu.

Zarejestruj TUTAJ konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, akceptując podczas rejestracji zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie minimum 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład pojedynczy za minimum 2 zł na mistrzostwo Lecha w sezonie 2025/26. Zakład zaliczany do promocji to: Kl. końcowa – Polska – Ekstraklasa 2025/26 – Zwycięzca – Lech Poznań. Jeżeli Lech zdobędzie mistrzostwo, otrzymasz od Superbet dodatkowy bonus 300 zł.

Lech – Chrobry: o której sparing Lecha?

Pierwsze sparingowe spotkanie Lecha Poznań przed sezonem 2024/25 rozegrane zostanie w sobotę (28 czerwca) w samo południe.

