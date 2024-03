Korona - Raków transmisja na żywo w TV oraz stream online. W środę, 13 marca, Korona i Raków nadrobią zaległości z 2. kolejki PKO Ekstraklasy. Dla obu zespołów to bardzo ważne spotkanie. Sprawdź, gdzie obejrzeć ten pojedynek w TV oraz online. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:30.

IMAGO / Paweł Janczyk / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona Kielce Raków Częstochowa

Korona – Raków, gdzie oglądać

Korona Kielce walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Złocisto-krwiści nie potrafią jednak wygrać od czterech spotkań notując dwa remisy i dwie porażki. Korona udanie wznowiła rozgrywki po przerwie zimowej pokonując ŁKS, ale kolejne mecze to tylko dwa punkty i obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w tabeli. Raków z kolei ma aspiracje, by znów zostać mistrzem Polski, ale forma zawodników z Częstochowy pozostawia sporo do życzenia. Gdy wydawało się, że Medaliki złapały wiatr w żagle pokonując Lecha 4:0, w minioną sobotę niespodziewanie zremisowały tylko z Puszczą Niepołomice.

Korona – Raków, transmisja na żywo w TV

Zaległy mecz PKO Ekstraklasy pomiędzy Koroną Kielce i Rakowem Częstochowa będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Początek o godzinie 18:30.

Korona – Raków, transmisja online

Pojedynek Korona – Raków będzie dostępny na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Korona – Raków, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest oczywiście Raków Częstochowa. Jednak typując wynik spotkania warto wziąć pod uwagę, że Medaliki prezentują bardzo nierówną formę, z kolei Korona Kielce każdy mecz “gra o życie” ze względu na walkę o utrzymanie w PKO Ekstraklasie.

Korona Kielce Raków Częstochowa 4.00 3.50 2.01 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2024 08:02 .

Gdzie obejrzeć mecz Korona – Raków? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 lub online w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Korona – Raków? Mecz rozpocznie się w środę, 13 marca, o godzinie 18:30.

