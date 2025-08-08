Korona Kielce - Radomiak Radom: gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie oglądać ten mecz 4. kolejki PKO Ekstraklasy, który zapowiada się bardzo ciekawie.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Capita Capemba

Korona Kielce – Radomiak Radom: gdzie obejrzeć?

Pierwszym meczem 4. kolejki PKO Ekstraklasy będzie spotkanie w Kielcach, gdzie Korona podejmie zespół Radomiaka Radom. Rywalizacja ta zapowiada się niezwykle emocjonująco, co zwiastuje nam sporą liczbę goli oraz emocji. Faworytem są goście, ale derby zawsze rządzą się swoimi prawami.

Korona Kielce – Radomiak Radom: transmisja TV

Derbowy mecz pomiędzy Koroną Kielce a Radomiakiem Radom rozpocznie się w piątek 8 sierpnia 2025 roku o godzinie 18:00. W telewizji mecz ten będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3.

Korona Kielce – Radomiak Radom: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Koroną Kielce a Radomiakiem Radom będzie można obejrzeć również za pośrednictwem internetu, a dokładnie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu Super Sport obejmującego wszystkie kanały CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Co trzeba zrobić? To bardzo proste!

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Ich liczba jest jednak ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy nadawcy. Obecnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie przez rok.

Korona Kielce – Radomiak Radom: kto wygra?

Kto wygra mecz? Korona Kielce

Remis

Radomiak Radom Korona Kielce

Remis

Radomiak Radom 0 Votes

Korona Kielce – Radomiak Radom: kursy bukmacherskie

Trzy punkty Korony Kielce możemy postawić za około 2.75. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.15. Jeśli chcemy jednak zagrać na zwycięstwo Radomiaka Radom, to można to postawić za nawet 2.77.

Korona Kielce Radomiak 2.65 3.40 2.77 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2025 10:42 .

Kiedy odbędzie się mecz Korona Kielce – Radomiak Radom? Mecz pomiędzy Koroną Kielce a Radomiakiem Radom rozpocznie się w piątek 8 sierpnia 2025 roku o godzinie 18:00. Gdzie obejrzeć mecz Korona Kielce – Radomiak Radom? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.