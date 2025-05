KKS Kalisz – Olimpia Elbląg: czy jest transmisja? (17.05.2025)

KKS Kalisz - Olimpia Elbląg: co z transmisją meczu 31. kolejki Betclic 2. Ligi? Sprawdź, czy starcie z udziałem tych drużyn będzie transmitowane.

KKS Kalisz – Olimpia Elbląg: gdzie oglądać?

W minionej kolejce Betclic 2. Ligi doszło do kilku rozstrzygnięć, dzięki którym KKS Kalisz wciąż może czuć się uczestnikiem licznego wyścigu o znalezienie się w strefie baraży o awans. Ekipa z Wielkopolski wygrała swój mecz, tym samym zmniejszając dystans do szóstego Hutnika Kraków do dwóch oczek. O honor gra już tylko Olimpia Elbląg. Zespół ten utracił choćby matematyczne szanse na przedłużenie swojego pobytu na drugoligowych boiskach.

KKS Kalisz – Olimpia Elbląg: transmisja w TV

Mecz KKS Kalisz – Olimpia Elbląg odbędzie się w sobotę (17 maja) o godzinie 18:00. Niestety, ale transmisja tego spotkania nie będzie dostępna w telewizji.

KKS Kalisz – Olimpia Elbląg: transmisja online

Brak transmisji meczu KKS Kalisz – Olimpia Elbląg w internecie.

KKS Kalisz – Olimpia Elbląg: kto wygra?

KKS Kalisz – Olimpia Elbląg: kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic nie należy spodziewać się innego zakończenia, niż wygrana KKS-u Kalisz, którego triumf wyceniono kursem 1.49. Potencjalną wygraną Olimpii Elbląg możemy zagrać po kursie aż 6.00. Nieco bardziej realny, chociaż wciąż mało prawdopodobny jest remis (kurs 4.00).

KKS 1925 Kalisz Olimpia Elbląg 1.49 4.00 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 14 maja 2025 18:21 .

Gdzie oglądać mecz KKS Kalisz – Olimpia Elbląg? Transmisja meczu KKS – Olimpia nie będzie dostępna ani w telewizji, ani w internecie. Kiedy odbędzie się spotkanie KKS Kalisz – Olimpia Elbląg? Mecz odbędzie się w sobotę (17 maja) o godzinie 18:00 na stadionie w Kaliszu.

