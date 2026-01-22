Karolina Muchova – Magda Linette: gdzie oglądać za darmo? (23.01.2026)

Gdzie oglądać mecz Karolina Muchova - Magda Linette? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w TV oraz online za darmo.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Magda Linette

Karolina Muchova – Magda Linette: gdzie obejrzeć za darmo?

Magda Linette w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego rozegra swoje trzecie spotkanie na trwającym Australian Open. Po pokonaniu Ann Li oraz Emmy Navarro tym razem na drodze polskiej tenisistki stanie Karolina Muchova.

Reprezentanta Polski przystąpi do rywalizacji jako zawodniczka, zajmująca 50. miejsce w rankingu WTA. Z kolei Czeszka zadomowiła się na 19. pozycji. Muchova na trwającym turnieju pokonała już Alycię Parks oraz Jaqueline Cristian.

Spotkanie możesz obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Uzyskanie dostępu do darmowej transmisji jest bardzo proste. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczuMuchova – Linette zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS.

Karolina Muchova – Magda Linette: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Karoliną Muchovą a Magdą Linette rozegrany zostanie w nocy z czwartku na piątek. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 4:30. W telewizji transmisję z tego starcia pokaże Eurosport.

Karolina Muchova – Magda Linette: transmisja online

Transmisja online z meczu Muchova – Linette będzie dostępna na platformie MAX. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewnią usługi Player i Polsat Box Go. Dodatkowo spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV po rejestracji z kodem promocyjnym GOAL.

Karolina Muchova – Magda Linette: typ kibiców

