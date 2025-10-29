Juventus już w środę zmierzy się przed własną publicznością z Udinese Calcio. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso

Juventus – Udinese, gdzie oglądać?

Juventus już w najbliższą środę rozegra swoje kolejne spotkanie ligowe. Bianconeri w ramach 9. kolejki rozgrywek Serie A zmierzą się przed własną publicznością z Udinese Calcio. Stara Dama przystąpi do tej rywalizacji po porażce z Lazio (0:1) i zwolnieniu trenera.

Udinese Calcio natomiast w swoim ostatnim występie stanęło na wysokości zadania. Podopieczni Kosta Runjaicia okazali się lepsi od Lecce (3:2). Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Juventus – Udinese, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Udinese Calcio będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.

Juventus – Udinese, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

Juventus – Udinese, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Udinese Calcio natomiast sięga nawet 6.75.

Juventus FC Udinese 1.42 4.75 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2025 11:37 .

