Juventus – Udinese, gdzie oglądać?
Juventus już w najbliższą środę rozegra swoje kolejne spotkanie ligowe. Bianconeri w ramach 9. kolejki rozgrywek Serie A zmierzą się przed własną publicznością z Udinese Calcio. Stara Dama przystąpi do tej rywalizacji po porażce z Lazio (0:1) i zwolnieniu trenera.
Udinese Calcio natomiast w swoim ostatnim występie stanęło na wysokości zadania. Podopieczni Kosta Runjaicia okazali się lepsi od Lecce (3:2). Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Juventus – Udinese, transmisja w TV
Spotkanie Juventus – Udinese Calcio będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.
Juventus – Udinese, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.
Juventus – Udinese, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Juventusu 100%
- remisem 0%
- wygraną Udinese 0%
2+ Votes
Juventus – Udinese, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Udinese Calcio natomiast sięga nawet 6.75.
Spotkanie odbędzie się w środę (29 października) o godzinie 18:30.
