Juventus w najbliższą sobotę podejmie Torino w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Juventus – Torino, gdzie oglądać?

W sobotę dojdzie do niezwykle interesującego starcia w ramach 11. kolejki Serie A, w którym Juventus przed własną publicznością podejmie Torino. Stara Dama przystąpi do tego spotkania po wymagającym meczu przeciwko Sportingowi Lizbona w Lidze Mistrzów (1:1).

Torino natomiast ma za sobą tydzień od początku. W swoim ostatnim meczu podopieczni Marco Baroniego podzielili się punktami z Pisą (2:2). Nadchodząca rywalizacja derbowa zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Juventus – Torino, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Torino obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Juventus – Torino, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

Juventus – Torino, kto wygra?

Juventus – Torino, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.52. W przypadku zwycięstwa Torino natomiast sięga nawet 6.50.

Juventus FC Torino 1.52 4.00 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2025 18:34 .

Gdzie oglądać mecz Juventus – Torino? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Torino? Spotkanie odbędzie się w sobotę (8 listopada) o godzinie 18:00.

