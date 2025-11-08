Juventus – Torino, gdzie oglądać?
W sobotę dojdzie do niezwykle interesującego starcia w ramach 11. kolejki Serie A, w którym Juventus przed własną publicznością podejmie Torino. Stara Dama przystąpi do tego spotkania po wymagającym meczu przeciwko Sportingowi Lizbona w Lidze Mistrzów (1:1).
Torino natomiast ma za sobą tydzień od początku. W swoim ostatnim meczu podopieczni Marco Baroniego podzielili się punktami z Pisą (2:2). Nadchodząca rywalizacja derbowa zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Juventus – Torino, transmisja w TV
Spotkanie Juventus – Torino obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.
Juventus – Torino, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.
Juventus – Torino, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Juventusu 100%
- remisem 0%
- wygraną Torino 0%
1+ Votes
Juventus – Torino, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.52. W przypadku zwycięstwa Torino natomiast sięga nawet 6.50.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV.
Spotkanie odbędzie się w sobotę (8 listopada) o godzinie 18:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.