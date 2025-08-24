Juventus - Parma Calcio: Transmisja w TV i online. Już w niedzielę nowy sezon Serie A zainauguruje Stara Dama. Sprawdź gdzie oglądać mecz Juventus - Parma.

Alessio Morgese / Alamy live news / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Juventus – Parma, gdzie oglądać?

Już w niedzielę odbędzie się interesujące starcie w ramach 1. kolejki rozgrywek Serie A. A w nim Juventus przed własną publicznością zmierzy się z Parmą Calcio. Podopieczni Igora Tudora przystąpią do tego spotkania po trzech zwycięskich z rzędu meczach towarzyskich.

Parma Calcio natomiast w tygodniu zainaugurowała już zmagania w sezonie 2025/26. Crociati zdołali awansować do kolejnej rundy Pucharu Włoch, pokonując Pescarę rezultatem 2:0. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się niezwykle interesująco.

Juventus – Parma, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Parma obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Juventus – Parma, transmisja online

Nadchodzący mecz obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Spotkanie będzie transmitowane na stronie elevensports.pl.

Juventus – Parma, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

remisem

wygraną Parmy wygraną Juventusu 75%

remisem 25%

wygraną Parmy 0% 8+ Votes

Juventus – Parma, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego starcia jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.44. W przypadku zwycięstwa Parmy Calcio natomiast sięga nawet 7.10.

Juventus FC Parma Calcio 1913 1.43 4.80 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2025 18:03 .

Gdzie oglądać mecz Juventus – Parma? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację obejrzysz również na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Parma? Mecz odbędzie się już w niedzielę (24 sierpnia) o godzinie 20:45.

