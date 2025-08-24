Juventus – Parma, gdzie oglądać?
Już w niedzielę odbędzie się interesujące starcie w ramach 1. kolejki rozgrywek Serie A. A w nim Juventus przed własną publicznością zmierzy się z Parmą Calcio. Podopieczni Igora Tudora przystąpią do tego spotkania po trzech zwycięskich z rzędu meczach towarzyskich.
Parma Calcio natomiast w tygodniu zainaugurowała już zmagania w sezonie 2025/26. Crociati zdołali awansować do kolejnej rundy Pucharu Włoch, pokonując Pescarę rezultatem 2:0. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się niezwykle interesująco.
Juventus – Parma, transmisja w TV
Spotkanie Juventus – Parma obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.
Juventus – Parma, transmisja online
Nadchodzący mecz obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Spotkanie będzie transmitowane na stronie elevensports.pl.
Juventus – Parma, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Juventusu 75%
- remisem 25%
- wygraną Parmy 0%
8+ Votes
Juventus – Parma, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego starcia jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.44. W przypadku zwycięstwa Parmy Calcio natomiast sięga nawet 7.10.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (24 sierpnia) o godzinie 20:45.
