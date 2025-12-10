Juventus w środowy wieczór zagra z Pafosem w Lidze Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Lloyd Kelly

Juventus – Pafos, gdzie oglądać?

Już w środowy wieczór zobaczymy w akcji Juventus, który rozegra swoje spotkanie w ramach 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się przed własną publicznością z Pafosem. Bianconeri przystąpią do tego meczu po porażce z SSC Napoli (1:2).

Pafos natomiast bardzo dobrze wspomina swój ostatni występ. Goście środowego pojedynku okazali się bowiem lepsi od Chloraki (4:0). Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Juventus – Pafos, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Pafos obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 7.

Juventus – Pafos, transmisja online

Nadchodząca rywalizacja będzie też do obejrzenia drogą internetową. Dostęp do transmisji zapewniają usługi Canal+ Online oraz STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Juventus – Pafos, kto wygra?

Juventus – Pafos, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.16. W przypadku zwycięstwa Pafosu natomiast sięga nawet 17.0.

Juventus FC Pafos FC 1.18 7.50 17.0 Odds are subject to change. Last updated 10 grudnia 2025 15:45

Gdzie oglądać mecz Juventus – Pafos? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Canal+ Extra 7. Ponadto dostęp do meczu uzyskasz dzięki usługom Canal+ Online i STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Pafos? Mecz odbędzie już w środę (10 grudnia) o godzinie 21:00.

