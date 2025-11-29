Juventus w sobotę zmierzy się z Cagliari Calcio w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso

Juventus – Cagliari, gdzie oglądać?

Juventus swoje kolejne spotkanie w rozgrywkach Serie A rozegra już w sobotę. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się w ramach 13. kolejki z Cagliari Calcio. Stara Dama przystąpi do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów (3:2).

Cagliari Calcio natomiast niezbyt dobrze wspomina swój ostatni występ. Przed tygodniem Sardyńczycy podzielili się punktami w starciu z Genoą (3:3). Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Juventus – Cagliari, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Cagliari Calcio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3.

Juventus – Cagliari, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Juventus – Cagliari, kto wygra?

Juventus – Cagliari, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bianconerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.33. W przypadku zwycięstwa Cagliari Calcio natomiast sięga nawet 10.0.

Juventus FC Cagliari 1.33 4.90 10.0 Odds are subject to change. Last updated 28 listopada 2025 16:40

Gdzie oglądać mecz Juventus – Cagliari? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 3, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Cagliari? Spotkanie odbędzie się w sobotę (29 listopada) o godzinie 18:00.

