Juventus we wtorkowy wieczór zmierzy się w jednym z hitów Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z wydarzenia.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Juventus – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?

Juventus i Borussia Dortmund to ekipy, które na starcie kampanii 2025/2026 prezentują się bardzo solidnie. We wtorek wieczorem obie drużyny zmierzą się ze sobą w spotkaniu o stawkę po raz pierwszy od sezonu 2014/2015. Wówczas w obu potyczkach 1/8 finału za każdym razem lepsi byli przedstawiciele Serie A.

Juventus podejdzie do potyczki po cennej wygranej w derby d’Italia z Interem Mediolan (4:3). Wcześniej natomiast Stara Dama okazała się lepsza od Genoi (1:0). Z kolei gracze Niko Kovaca mają za sobą zwycięstwa kolejno nad Heidenheim (2:0) czy Unionem Berlin (3:0).

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Juventus – Borussia Dortmund: transmisja w TV

Wtorkowe spotkanie będzie do obejrzenia w telewizji. Transmisja ze spotkania z udziałem Juventusu i Borussii Dortmund będzie emitowana na antenie CANAL+ Extra 2.

Juventus – Borussia Dortmund: transmisja online

Starcie z Allianz Stadium będzie można śledzić również w internecie. Taką możliwość zapewni przede wszystkim usługa CANAL+.

Aktualnie dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Juventus – Borussia Dortmund: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

wygraną Borussii

remisem wygraną Juventusu 67%

wygraną Borussii 33%

remisem 0% 9+ Votes

Juventus – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Juventusu oszacowano na 1.98-2.07. Remis kształtuje się na poziomie 3.40-3.70. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Borussii wyceniono na 3,50-3.72 i to najmniej prawdopodobny wariant.

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Reklama

Gdzie oglądać mecz Juventus – Borussia Dortmund? Transmisja ze spotkania Juventus – Borussia Dortmund będzie dostępna na antenach CANAL+ Extra 2 oraz w usłudze streamingowej CANAL+. Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Borussia Dortmund? Spotkanie Juventus – Borussia Dortmund odbędzie się we wtorek (16 września) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.