Juventus FC - Atalanta: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Rywalizacja w Serie A z udziałem Starej Damy oraz La Dei będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Juventus FC – Atalanta: gdzie oglądać za darmo?

Sobotnie spotkanie Juventus – Atalanta można obejrzeć w telewizji, a także online. Jest również darmowa opcja, którą zapewnia jeden z bukmacherów. Konkretne rozwiązanie przygotował bukmacher Betclic, dzięki któremu mecze Serie A można oglądać za darmo.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Juventus i Atalanta to ekipy, które dzieli w tabeli Serie A różnica dwóch oczek. Bianconeri przystąpią do potyczki po dwóch z rzędu remisach. Z kolei La Dea może pochwalić się dwoma z rzędu wygranymi potyczkami.

Jak oglądać mecz Juventus FC – Atalanta online?

Serie A to rozgrywki, które można oglądać w internecie dzięki kilku platformom. Między innymi na Polsat Box Go oraz w usłudze streamingowej CANAL+. Aktualnie dostęp do pakietu Super Sport (CANAL+ z Eleven Sports) kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Dzięki wspominanemu wariantowi na platformie streamingowej CANAL+ można oglądać nie tylko zmagania najlepszych włoskich ekip. Usługa obejmuje także transmisje rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Premier League, La Liga czy Ligi Mistrzów i meczów żużlowej PGE Ekstraligi. Każdy kibic sportu może znaleźć zatem coś dla siebie. Tym bardziej że w ofercie nie brakuje również turniejów tenisowych.

Juventus FC – Atalanta: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Juventus – Atalanta rozpocznie się w sobotę, 27 września o godzinie 18:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi Eleven Sports 1. Rywalizację skomentują Mateusz Święcicki i Dominik Guziak.

Juventus FC – Atalanta: stream online

Sobotnie starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Z rozwiązań można korzystać na urządzeniach mobilnych i Smart TV. Ponadto dostęp do meczu Juventus – Atalanta zapewnił usługa Betclic TV. Można z tej opcji korzystać w sposób standardowy na stronie internetowej, a także dzięki dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne takie jak smartfon czy tablet.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

wygraną Atalanty

remisem wygraną Juventusu 57%

wygraną Atalanty 14%

remisem 29% 7+ Votes

Gdzie oglądać mecz Juventus FC – Atalanta? Transmisja ze spotkania Juventus – Atalanta będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1, a także w usługach streamingowych CANAL+ i Polsat Box Go oraz na stronie internetowej ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Juventus FC – Atalanta? Spotkanie Juventus – Atalanta odbędzie się w sobotę (27 września) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.