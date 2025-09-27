Juventus FC – Atalanta: gdzie oglądać za darmo?
Sobotnie spotkanie Juventus – Atalanta można obejrzeć w telewizji, a także online. Jest również darmowa opcja, którą zapewnia jeden z bukmacherów. Konkretne rozwiązanie przygotował bukmacher Betclic, dzięki któremu mecze Serie A można oglądać za darmo.
Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.
Juventus i Atalanta to ekipy, które dzieli w tabeli Serie A różnica dwóch oczek. Bianconeri przystąpią do potyczki po dwóch z rzędu remisach. Z kolei La Dea może pochwalić się dwoma z rzędu wygranymi potyczkami.
Jak oglądać mecz Juventus FC – Atalanta online?
Serie A to rozgrywki, które można oglądać w internecie dzięki kilku platformom. Między innymi na Polsat Box Go oraz w usłudze streamingowej CANAL+. Aktualnie dostęp do pakietu Super Sport (CANAL+ z Eleven Sports) kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Dzięki wspominanemu wariantowi na platformie streamingowej CANAL+ można oglądać nie tylko zmagania najlepszych włoskich ekip. Usługa obejmuje także transmisje rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Premier League, La Liga czy Ligi Mistrzów i meczów żużlowej PGE Ekstraligi. Każdy kibic sportu może znaleźć zatem coś dla siebie. Tym bardziej że w ofercie nie brakuje również turniejów tenisowych.
Juventus FC – Atalanta: transmisja w TV
Transmisja ze spotkania Juventus – Atalanta rozpocznie się w sobotę, 27 września o godzinie 18:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi Eleven Sports 1. Rywalizację skomentują Mateusz Święcicki i Dominik Guziak.
Juventus FC – Atalanta: stream online
Sobotnie starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Z rozwiązań można korzystać na urządzeniach mobilnych i Smart TV. Ponadto dostęp do meczu Juventus – Atalanta zapewnił usługa Betclic TV. Można z tej opcji korzystać w sposób standardowy na stronie internetowej, a także dzięki dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne takie jak smartfon czy tablet.
Transmisja ze spotkania Juventus – Atalanta będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1, a także w usługach streamingowych CANAL+ i Polsat Box Go oraz na stronie internetowej ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV.
Spotkanie Juventus – Atalanta odbędzie się w sobotę (27 września) o godzinie 18:00.
