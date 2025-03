Juventus – Atalanta: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (09.03.2025)

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus – Atalanta, gdzie oglądać?

Juventus oraz Atalanta marzą o tym, aby włączyć się jeszcze do walki o mistrzostwo. Bezpośrednie spotkanie będzie bardzo istotne, bowiem ekipa z Bergamo w przypadku zwycięstwa zbliży się do lidera tabeli na raptem trzy punkty. Strata Starej Damy będzie natomiast na tyle duża, że raczej nie zostanie uznana za kandydata do zdobycia trofeum. W niedzielny wieczór Juventus podejmie przed własną publicznością Atalantę.

Juventus – Atalanta, transmisja TV

Niedzielny mecz rozpocznie się o godzinie 20:45. Będzie można go oczywiście oglądać w tradycyjnej telewizji na kanale Eleven Sports 1.

Juventus – Atalanta, transmisja online

Istnieje również możliwość śledzenia transmisji w internecie, co udostępnia strona elevensports.pl.

Juventus – Atalanta, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Juventusu

Remisem

Wygraną Atalanty Wygraną Juventusu

Remisem

Wygraną Atalanty 0 Votes

Juventus – Atalanta, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Juventusu wynosi 2.60. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Atalanty jest to 2.90. Kurs na remis wynosi z kolei 3.25. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Juventus FC Atalanta Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2025 09:31 .

Gdzie oglądać mecz Juventus – Atalanta? To spotkanie można oglądać w telewizji na Eleven Sports 1 oraz w internecie na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Atalanta? Mecz Juventus – Atalanta rozpocznie się w niedzielę (9 marca) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.