W sobotę dojdzie do niezwykle interesującego starcia w ramach 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Jagiellonia Białystok przed własną publicznością podejmie Motor Lublin. Gospodarze przystąpią do tego meczu po pokonianiu Widzewa Łódź (3:1).
Motor Lublin również może z uśmiechem na twarzy wspominać swój ostatni występ. Podopieczni Mateusza Stolarskiego niespodziewanie bowiem odnieśli zwycięstwo nad Pogonią Szczecin (2:1). Nadchodząca rywalizacja w Białymstoku zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Jagiellonia – Motor, transmisja w TV
Spotkanie Jagiellonia Białystok – Motor Lublin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.
Jagiellonia – Motor, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację obejrzysz również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.
Jagiellonia – Motor, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Jagiellonia Białystok. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.82. W przypadku zwycięstwa Motoru Lublin natomiast sięga nawet 4.00.
Mecz odbędzie się już w sobotę (7 lutego) o godzinie 17:30.
