Jagiellonia Białystok w sobotę zmierzy się u siebie z Motorem Lublin. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Jagiellonia – Motor, gdzie oglądać?

W sobotę dojdzie do niezwykle interesującego starcia w ramach 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Jagiellonia Białystok przed własną publicznością podejmie Motor Lublin. Gospodarze przystąpią do tego meczu po pokonianiu Widzewa Łódź (3:1).

Motor Lublin również może z uśmiechem na twarzy wspominać swój ostatni występ. Podopieczni Mateusza Stolarskiego niespodziewanie bowiem odnieśli zwycięstwo nad Pogonią Szczecin (2:1). Nadchodząca rywalizacja w Białymstoku zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Jagiellonia – Motor, transmisja w TV

Spotkanie Jagiellonia Białystok – Motor Lublin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Jagiellonia – Motor, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację obejrzysz również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

Jagiellonia – Motor, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Jagiellonia Białystok. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.82. W przypadku zwycięstwa Motoru Lublin natomiast sięga nawet 4.00.

Jagiellonia Białystok Motor Lublin 1.92 3.75 4.00 Odds are subject to change. Last updated 7 lutego 2026 17:08

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia – Motor? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze internetowej Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia – Motor? Mecz odbędzie się już w sobotę (7 lutego) o godzinie 17:30.

