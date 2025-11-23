Jagiellonia Białystok - GKS Katowice transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (23 listopada) mecz 16. kolejki Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Sergio Lozano

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice: gdzie oglądać?

W pierwszym niedzielnym meczu 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy na boisko wybiegną pretendent do tytułu mistrzowskiego i zespół broniący się przed spadkiem. Jagiellonia Białystok powinna zatem poradzić sobie w tym starciu i tym samym pokonać GKS Katowice.

Przyjezdni prowadzeni przez Rafała Góraka mają prawo wierzyć w swoje umiejętności i zwycięstwo na ternie mistrza Polski z sezonu 2023/2024. GKS wygrał bowiem dwa z trzech ostatnich meczów na wyjeździe w Ekstraklasie. Do tego dopuścić nie zamierza starająca się odzyskać fotel lidera rozgrywek, Jagiellonia. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice: transmisja TV

Zaplanowany na niedzielę (23 listopada) mecz z udziałem drużyny Adriana Siemieńca i Rafała Góraka rozpocznie się o godzinie 12:15. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 360. Spotkanie to skomentują Gabriel Rogaczewski i Adam Szala. W rolę reporterów wcielą się Jan Kałucki i Gabor Jędrzejewski.

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice: stream online

Niedzielną konfrontację Jagiellonia Białystok – GKS Katowice będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Jagiellonii

Remis

Wygrana GKS-u Wygrana Jagiellonii 80%

Remis 20%

Wygrana GKS-u 0% 5+ Votes

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów to Jagiellonia ma wyraźnie większe szanse na wygranie niedzielnej potyczki w Białymstoku. Współczynnik na takie zdarzenie to 1,83, przy kursie 4.15 na zwycięstwo GKS-u. Z kolei współczynnik na podział punktów to 4.05.

Jagiellonia Białystok GKS Katowice 1.72 4.30 4.60 Odds are subject to change. Last updated 23 listopada 2025 12:53

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia Białystok – GKS Katowice? Zaplanowany na niedzielę (23 listopada) mecz Jagiellonia Białystok – GKS Katowice rozpocznie się o godzinie 12:15. Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok – GKS Katowice? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 360, a także online w Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.