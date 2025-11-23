REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jagiellonia Białystok – GKS Katowice: gdzie oglądać?
W pierwszym niedzielnym meczu 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy na boisko wybiegną pretendent do tytułu mistrzowskiego i zespół broniący się przed spadkiem. Jagiellonia Białystok powinna zatem poradzić sobie w tym starciu i tym samym pokonać GKS Katowice.
Przyjezdni prowadzeni przez Rafała Góraka mają prawo wierzyć w swoje umiejętności i zwycięstwo na ternie mistrza Polski z sezonu 2023/2024. GKS wygrał bowiem dwa z trzech ostatnich meczów na wyjeździe w Ekstraklasie. Do tego dopuścić nie zamierza starająca się odzyskać fotel lidera rozgrywek, Jagiellonia. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Jagiellonia Białystok – GKS Katowice: transmisja TV
Zaplanowany na niedzielę (23 listopada) mecz z udziałem drużyny Adriana Siemieńca i Rafała Góraka rozpocznie się o godzinie 12:15. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 360. Spotkanie to skomentują Gabriel Rogaczewski i Adam Szala. W rolę reporterów wcielą się Jan Kałucki i Gabor Jędrzejewski.
Jagiellonia Białystok – GKS Katowice: stream online
Niedzielną konfrontację Jagiellonia Białystok – GKS Katowice będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.
Jagiellonia Białystok – GKS Katowice: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Jagiellonii 80%
- Remis 20%
- Wygrana GKS-u 0%
5+ Votes
Jagiellonia Białystok – GKS Katowice: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów to Jagiellonia ma wyraźnie większe szanse na wygranie niedzielnej potyczki w Białymstoku. Współczynnik na takie zdarzenie to 1,83, przy kursie 4.15 na zwycięstwo GKS-u. Z kolei współczynnik na podział punktów to 4.05.
