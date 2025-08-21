Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: gdzie oglądać?
Jagiellonia Białystok ma do wykonania ostatnie zadanie. W 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy, rywalem białostoczan jest niżej notowany zespół ze stolicy Albanii. Dinamo Tirana to ekipa, która w ostatniej rundzie kwalifikacji sprawiła jednak niespodziankę, a więc piłkarze Adriana Siemieńca muszą się mieć na baczności.
Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: transmisja TV
Mecz Jagiellonii Białystok z Dinamo Tirana w ramach 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy będzie można oglądać na kanale TV4, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.
Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: stream online
Poza transmisją w tradycyjnej telewizji, istnieje także szansa na śledzenie tego meczu online, a to za pomocą usługi Polsat Box Go. Można w niej wykupić dostęp do pakietu, który gwarantuje transmisję tej rywalizacji.
Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Jagiellonia 100%
- Remis 0%
- Dinamo 0%
6+ Votes
Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Jagiellonii Białystok. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 1.30. Z kolei remis można zagrać nawet za 5.60. Jeśli jednak chcemy postawić na zespół gości, to możemy zagrać takie zdarzenie za kurs w wysokości nawet 10.5.
Początek rywalizacji na Podlasiu w czwartek 21 sierpnia 2025 roku o godzinie 20:15.
