Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana: gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie w otwartej telewizji oraz w internecie będzie można oglądać mecz 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok ma do wykonania ostatnie zadanie. W 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy, rywalem białostoczan jest niżej notowany zespół ze stolicy Albanii. Dinamo Tirana to ekipa, która w ostatniej rundzie kwalifikacji sprawiła jednak niespodziankę, a więc piłkarze Adriana Siemieńca muszą się mieć na baczności.

Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: transmisja TV

Mecz Jagiellonii Białystok z Dinamo Tirana w ramach 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy będzie można oglądać na kanale TV4, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: stream online

Poza transmisją w tradycyjnej telewizji, istnieje także szansa na śledzenie tego meczu online, a to za pomocą usługi Polsat Box Go. Można w niej wykupić dostęp do pakietu, który gwarantuje transmisję tej rywalizacji.

Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: kto wygra?

Kto wygra mecz? Jagiellonia

Remis

Dinamo Jagiellonia 100%

Remis 0%

Dinamo 0% 6+ Votes

Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Jagiellonii Białystok. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 1.30. Z kolei remis można zagrać nawet za 5.60. Jeśli jednak chcemy postawić na zespół gości, to możemy zagrać takie zdarzenie za kurs w wysokości nawet 10.5.

Jagiellonia Białystok FC Dinamo City 1.31 5.75 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2025 17:52 .

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana? Ten mecz można obejrzeć na kanale TV4, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana? Początek rywalizacji na Podlasiu w czwartek 21 sierpnia 2025 roku o godzinie 20:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.