Jagiellonia Białystok - Cracovia: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie obejrzeć ten hitowy mecz PKO Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią a Cracovią.

Jagiellonia Białystok – Cracovia: Gdzie oglądać?

To bez cienia wątpliwości będzie najciekawszy mecz tej serii gier w PKO Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok podejmie bowiem zespół Cracovii. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas bardzo wyrównane starcie, w którym padnie spora liczba goli. Kto jest faworytem? Trudno wskazać, ale bukmacherzy upatrują szansę w gospodarzach.

Jagiellonia Białystok – Cracovia: Transmisja TV

Hitowy mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Cracovią będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium oraz TVP Sport. Początek rywalizacji w niedzielę 10 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30.

Jagiellonia Białystok – Cracovia: Stream online

Spotkanie Jagiellonii z Cracovią będzie można obejrzeć również za pośrednictwem internetu, a dokładnie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu Super Sport obejmującego wszystkie kanały CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Co trzeba zrobić? To bardzo proste!

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy nadawcy. Obecnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie przez rok.

Poza tym starcie to będzie można obejrzeć również na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl.

Jagiellonia Białystok – Cracovia: Kto wygra?

Jagiellonia Białystok – Cracovia: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Jagiellonii Białystok. Kurs na zwycięstwo piłkarzy Dumy Podlasia wynosi mniej więcej 2.20. Jeśli chcemy jednak postawić na remis, to możemy to zrobić za około 3.55. Z kolei trzy punkty zespołu gości, a więc Cracovii wyceniane są na 3.30.

Jagiellonia Białystok Cracovia 1.82 3.60 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 sierpnia 2025 11:59 .

Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia Białystok – Cracovia? Mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Cracovią rozpocznie się w niedzielę 10 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30. Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok – Cracovia? Transmisja tego meczu dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium oraz TVP Sport, a także w Canal+ Online i sport.tvp.pl.

