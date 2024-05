Inter Mediolan – Lazio: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (19.05.2024)

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter – Lazio: gdzie oglądać?

Ostatni mecz przed własną publicznością Interu to również dzień, w którym po zakończeniu spotkania odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia mistrzowskiego tytułu. Nerazzurri, choć teoretycznie nie mają już o co grać, to z pewnością będą chcieli pokazać się z dobrej strony, aby nie popsuć sobie humoru przed wielkim świętowaniem.

Lazio natomiast jest w grze o 5. miejsce w lidze. Aktualnie rzymianie zajmują 6. pozycję i tracą tylko jeden punkt do odwiecznego rywala. Komplet punktów mocno przydałby się im w walce o wyższe miejsce. Sprawdź typy na mecz Inter – Lazio.

Inter – Lazio: transmisja w TV

Tradycyjnie jak przy okazji każdego meczu Serie A spotkanie Inter – Lazio będzie transmitowane w Eleven Sports. Od godziny 15:00 transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2.

Inter – Lazio: transmisja na żywo

Spotkanie Interu z Lazio możesz zobaczyć również dzięki usłudze STS TV. Wystarczy spełnić dwa proste kroki, żeby uzyskać dostęp do transmisji.

Inter – Lazio: transmisja online

Mecz będzie można obejrzeć w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Aby skorzystać z oferty, wystarczy kupić pakiet z dostępem do wszystkich kanałów Canal+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports. Koszt abonamentu to 74 zł miesięcznie.

Inter – Lazio: kto wygra?

Inter – Lazio: kursy bukmacherskie

Mimo faktu, że Inter zapewnił sobie mistrzostwo Włoch, bukmacherzy widzą w nim wyraźnego faworyta w spotkaniu przeciwko Lazio. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.65, z kolei triumf gości możemy zagrać z kursem 5.00.

Inter Mediolan Lazio Rzym 1.67 4.25 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2024 05:58 .

Gdzie obejrzeć mecz Inter – Lazio?

Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Inter – Lazio?

Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (19 maja) o godzinie 15:00.

