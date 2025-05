Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan – Lazio: gdzie oglądać?

Jednym z meczów przedostatniej kolejki włoskiej Serie A będzie rywalizacja w Mediolanie, gdzie Inter w hicie ligi podejmie zespół Lazio. Rzymianie aktualnie znajdują się na 5. miejscu w ligowej tabeli i wciąż mają szansę wskoczyć do pierwszej czwórki. Z kolei gospodarze są w walce o mistrzostwo kraju, ale do pierwszego Napoli tracą jeden punkt.

Inter Mediolan – Lazio: transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 2. Początek rywalizacji w ramach multiligi Serie A w niedzielę 18 maja o godzinie 20:45.

Inter Mediolan – Lazio: stream online

W internecie starcie pomiędzy Interem Mediolan a Lazio będzie dostępne na platformie elevensports.pl oraz w Betclic TV. Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Inter Mediolan – Lazio: kto wygra?

Inter Mediolan – Lazio: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Interu Mediolan. Kurs na zwycięstwo piłkarzy z Mediolanu wynosi mniej więcej 1.67. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.20. Jeśli chcemy zagrać za remis w tym starciu, to możemy zagrać to za około 4.20. Jeśli chcemy zaś postawić na trzy punkty Lazio, to taki kurs wynosi 5.10.

Inter Mediolan Lazio Rzym 1.67 4.20 5.10 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 17 maja 2025 21:54 .

Kiedy odbędzie się mecz Inter Mediolan – Lazio? Początek rywalizacji w ramach multiligi Serie A w niedzielę 18 maja o godzinie 20:45. Gdzie obejrzeć mecz Inter Mediolan – Lazio? Ten mecz można obejrzeć na kanale Eleven Sports 2 oraz w Betclic TV.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.