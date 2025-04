PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter – Roma, gdzie oglądać?

W 34. kolejce Serie A, trudno znaleźć ciekawszą rywalizację od tej, która odbędzie się na San Siro. To tam dojdzie do spotkania Inter Mediolan – AS Roma. Drużyna Simone Inzaghiego pragnie podnieść się mentalnie po bolesnej klęsce w pucharowych derbach Mediolanu. Na fali wznoszącej znajduje się natomiast drużyna dowodzona przez Claudio Ranieriego. Rzymianie kontynuują walkę o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Strata do czwartej Bolonii to ledwie trzy oczka.

Inter – Roma, transmisja TV

Spotkanie Inter – Roma będzie transmitowane na żywo na kanale Eleven Sports 1. Rozpocznie się ono o godzinie 15:00. Komentatorami będą Mateusz Święcicki i Dominik Guziak.

Inter – Roma, transmisja online

Transmisja online z tego spotkania będzie dostępna w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości. Dodatkowo można tę rywalizację śledzić w internecie na stronie elevensports.pl.

Inter – Roma, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Interu

Remis

Wygrana Romy Wygrana Interu

Remis

Wygrana Romy 0 Votes

Inter – Roma, kursy bukmacherskie

Za zdecydowanego faworyta ekspertów uznawany jest Inter Mediolan, co potwierdza kurs na poziomie 1.77. Dla zobrazowania szans współczynnik na sukces Romy to aż 4.55. Potencjalny remis możemy zagrać po kursie 3.75. Przy okazji tej potyczki zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Inter Mediolan AS Roma 1.87 3.75 4.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2025 11:11 .

Gdzie oglądać mecz Inter – Roma? Ten mecz można obejrzeć w telewizji na Eleven Sports 1 oraz w internecie w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Roma? Spotkanie Inter – Roma rozpocznie się w niedzielę (27 kwietnia) o godzinie 15:00.

