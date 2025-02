Inter Mediolan – Lazio: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.02.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Inter – Lazio, gdzie oglądać?

Teoretycznie w kolejnej rundzie Pucharu Włoch powinien zameldować się Inter. Zespół Simone Inzaghiego ma jednak problem z konfrontacjach z dużymi włoskimi markami, co było widać w konfrontacjach z Juventusem, czy Milanem. Teoretycznie Lazio nie jest zatem bez szans. Marco Baroni zrobi wszystko, aby to rzymianie mieli powody do radości i szansę na zdobycie krajowego pucharu. O tym, który zespół spisze się lepiej przekonamy się we wtorek 25 lutego.

Inter – Lazio, transmisja w TV

Wtorkowa batalia w Coppa Italia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Inter Mediolan – Lazio będzie do obejrzenia na antenie Polsat Sport 1. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00, a skomentuje ją duet Marcin Lepa i Piotr Kobierecki.

Inter – Lazio, stream online

Mediolańsko-rzymską potyczkę będzie można śledzić nie tylko za pośrednictwem telewizji. Transmisja ze spotkania Inter Mediolan – Lazio będzie dostępna także na platformach Polsat Box Go czy Netia Go. Z usług można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

Inter – Lazio, sonda

Inter – Lazio, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na zwycięstwo Interu kształtuje się w wysokości 1.73. Remis wyceniono na 3.90. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Lazio oszacowano współczynnikiem 4.65..

Inter Mediolan Lazio Rzym 1.73 3.90 4.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2025 21:30 .

Gdzie obejrzeć mecz Inter – Lazio? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport 1 i w internecie na platformach Polsat Box Go oraz Netia Go. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Lazio? Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek (25 lutego) o godzinie 21:00.

