13:23, 3. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Iga Świątek zagra dziś, 3 listopada 2025 roku, w drugim meczu WTA Finals. Sprawdź, kiedy i o której godzinie rozpocznie się spotkanie oraz gdzie obejrzeć transmisję na żywo – także za darmo.

Juergen Hasenkopf / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Igi Świątek dzisiaj na żywo: transmisja za darmo

Dzisiejszy mecz Igi Świątek z Eleną Rybakiną można obejrzeć za darmo w serwisie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy spełnić dwa proste warunki:

  • założyć konto w STS z kodem promocyjnym GOAL,
  • zagrać dowolny kupon za minimalną kwotę.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Po spełnieniu warunków transmisja zostanie automatycznie odblokowana, a Ty możesz oglądać mecz Świątek – Rybakina na komputerze, telefonie lub tablecie. Proces rejestracji zajmie tylko kilka minut, więc zdążysz nawet po rozpoczęciu meczu!

Gdzie oglądać mecz Igi Świątek na żywo?

Iga Świątek zagra z Eleną Rybakiną w drugim meczu fazy grupowej turnieju WTA Finals 2025 w Rijadzie. Spotkanie będzie można obejrzeć na żywo w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2 oraz online w serwisie Canal+ Online. Dodatkowo darmową transmisję udostępnia STS TV. Początek meczu Świątek – Rybakina zaplanowano na poniedziałek (3 listopada) o godzinie 15:00.

Kiedy gra Iga Świątek najbliższy mecz? O której?

Najbliższy mecz Igi Świątek z Eleną Rybakiną odbędzie się w poniedziałek, 3 listopada 2025 roku o godzinie 15:00. Będzie to drugie spotkanie Polki w fazie grupowej turnieju WTA Finals w Rijadzie, rozgrywanego na twardej nawierzchni.

