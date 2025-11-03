Iga Świątek – Elena Rybakina: gdzie oglądać za darmo? (03.11.2025)

Iga Świątek – Elena Rybakina: gdzie obejrzeć za darmo?
Iga Świątek zmierzy się z Eleną Rybakiną w drugim meczu fazy grupowej turnieju WTA Finals 2025 w Rijadzie. Spotkanie możesz obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Uzyskanie dostępu do darmowej transmisji jest bardzo proste — wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.
- Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Świątek – Rybakina zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS.
Iga Świątek – Elena Rybakina: transmisja w TV
Mecz pomiędzy Igą Świątek a Eleną Rybakiną rozegrany zostanie w poniedziałek, 3 listopada 2025 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15:00. W telewizji transmisję z tego starcia pokaże kanał CANAL+ Sport 2.
Iga Świątek – Elena Rybakina: transmisja online
Transmisja online z meczu Świątek – Rybakina będzie dostępna na platformie Canal+ Online. Dodatkowo spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV po rejestracji z kodem promocyjnym GOAL.
Iga Świątek – Elena Rybakina: typ kibiców
Kto wygra?
- Świątek 89%
- Rybakina 11%
35+ Votes
