Hutnik Kraków – Wisła Kraków: gdzie oglądać?

Środkowa konfrontacja derbowa będzie do obejrzenia nie tylko w tradycyjnym wydaniu telewizyjnym, ale też online. Prawa do spotkań STS Pucharu Polski zapewnia przede wszystkim TVP. Tym samym konkretne spotkania można oglądać na antenach publicznego nadawcy. Ponadto rywalizacje są emitowane w internecie na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

Hutnik i Wisła Kraków zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 28 lat. Wówczas obie ekipy grały ze sobą o ligowe punkty i miał miejsce bezbramkowy remis. Tymczasem w tej kampanii ekipa z Suchych Stawów walczy o utrzymanie w Betclic 2. Lidze. Z kolei Biała Gwiazda ma nadzieję, że w swoim czwartym sezonie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy w końcu wywalczy awans do elity.

Transmisja ze środowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Hutnik Kraków – Wisła Kraków rozpocznie się w środę, 29 października o godzinie 13:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Sprawozdawcami spotkania będą Krzysztof Lenarczyk i Bogdan Zając.

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z Suchych Stawków. Mecz z udziałem Hutnika i Wisły będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport.

Kiedy i o której mecz Hutnik Kraków – Wisła Kraków? Spotkanie Hutnik – Wisła rozpocznie się w środę, 29 października o godzinie 13:00. Gdzie oglądać mecz Hutnik Kraków – Wisła Kraków? Transmisję ze spotkania Hutnik – Wisła można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Sport, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl.

